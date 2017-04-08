В Киеве следователь попался на взятке в 270 тысяч гривен

Кроме следователя также был задержан и его помощник – в центральном столичном районе. Эти сведения сегодня распространили в ГПУ. Таким образом - следователя райуправления Печерского района задержали тогда, когда тот получил взятку, размер которой – примерно 270 тысяч гривен - за то, что человек не будет привлечен к ответственности.

Злоумышленников задержали, когда теп получали вторую часть взятки - 8,5 тысяч евро. А накануне же они также получили 25-ть тысяч гривен – передали правоохранители.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в феврале этого года на взятке задержана чиновница КГГА.