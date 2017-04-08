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Украина
7 апреля 17, 17:36
В Киеве следователь попался на взятке в 270 тысяч гривен
арестованый
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Правоохранители города Киева задержали на взятке следователя.

Кроме следователя также был задержан и его помощник – в центральном столичном районе. Эти сведения сегодня распространили в ГПУ. Таким образом - следователя райуправления Печерского района задержали тогда, когда тот получил взятку, размер которой – примерно 270 тысяч гривен  - за то, что человек не будет привлечен к ответственности.

Злоумышленников задержали, когда теп получали вторую часть взятки -  8,5 тысяч евро. А накануне же они также получили 25-ть тысяч гривен – передали правоохранители.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в феврале этого года на взятке задержана чиновница КГГА.
URA-Inform
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