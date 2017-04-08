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Новости
Украина
7 апреля 17, 18:50
Какая фамилия была у Гонтаревой в молодости? (ФОТО)
Валерия Гонтарева
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Дубинский раскрыл истинную личность Гонтаревой
Журналист Александр Дубинский показал, как выглядела в молодости глава НБУ Валерия Гонтарева. Особое внимание привлекает ее девичья фамилия.
Киев, 24 ноября.
 
Дубинский опубликовал снимок на своей странице в Facebook. На фото подписана девичья фамилия Гонтаревой – Сатановская. По словам журналиста, фамилия председателя финансового регулятора говорит сама за себя. Кроме того, он обратил внимание на тот факт, что портрет был размещен на фоне гастронома.


Глава НБУ Валерия Гонтарева в юности
 
Пользователи социальной сети прокомментировали эту публикацию. Кто-то отметил, что гастроном – это судьба Гонтаревой. По мнению пользователя Андрея Михайлова, в юности Гонтарева была очень симпатичной девочкой, пока не выросла. Однако нашлись и те, кто вступился за банкира.
 

 21-летняя Валерия Сатановская (уже день как Гонтарева) с супругом Олегом. 

«Да, Гонтарева – не Мерилин Монро, выглядит на своей возраст и откровенного тюнинга, как у вечно юной старухи Тимошенко, у нее нет. Во всяком случае, на нее смотреть не так противно, как на бабушек, которые поотрезали себе все, что висит да губки накачали силиконом, как клювы у уток: Тимошенко, Кужель, Герман…», - пишет Наталья Новак.
 


Внешность – внешностью, а ум важнее. Во всяком случае для главы НБУ. Гривну в последнее время сильно лихорадит. Кажется, что уже вот-вот постучится дефолт. Курс национальной украинской валюты на наличном валютном рынке уже достиг 27 гривен за доллар. При этом официальный курс гривны снизился до 25,58 за доллар по сравнению с предыдущим банковским днем.

источник: allnews.com.ua
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