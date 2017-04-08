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7 апреля 17, 20:46
В Одессе 10 апреля усилят охрану порядка
Одесса
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В День освобождения н.п. Одесса данный город намерены охранять в усиленном режиме.

Так, по словам главы ГУНП региона – Д. Головина, в указанный день Россия готовит в городе разнообразные провокации, и сотрудники полиции будут на них очень серьезно реагировать. Речь идет в том числе про советскую символику в рамках указанных мероприятий.

А чтобы избежать всего этого, подготовили план действий, определили, как будут расставлены силы. Возможно, привлекут дополнительные полицейские наряды – также добавил Головин. А в местах, где пройдут массовые мероприятия, поставят рамки-металлоискатели. В целом десятого апреля задействуют 1200 сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Стокгольм седьмого апреля был теракт – грузовик въехал прямо в толпу людей.
URA-Inform
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