В Одессе 10 апреля усилят охрану порядка

Так, по словам главы ГУНП региона – Д. Головина, в указанный день Россия готовит в городе разнообразные провокации, и сотрудники полиции будут на них очень серьезно реагировать. Речь идет в том числе про советскую символику в рамках указанных мероприятий.

А чтобы избежать всего этого, подготовили план действий, определили, как будут расставлены силы. Возможно, привлекут дополнительные полицейские наряды – также добавил Головин. А в местах, где пройдут массовые мероприятия, поставят рамки-металлоискатели. В целом десятого апреля задействуют 1200 сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Стокгольм седьмого апреля был теракт – грузовик въехал прямо в толпу людей.