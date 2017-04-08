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Новости
Украина
7 апреля 17, 20:47
Сервис по выдаче загранпаспортов снова заработал
биометрический,загранпаспорт
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Паспортные центры Государственной миграционной службы возобновили работу после вчерашних технических проблем. 

Об этом сообщается на сайте ГП "Документ".

Как отмечается, на данный момент все центры "Паспортный сервис“ работают в штатном режиме.

Таким образом, человек может приезжать в государственное предприятие "Документ" и оформлять или получать зарубежные биометрические паспорта.

Отметим, что оборудование и маршрутизаторы были изъяты СБУ во время расследования, поэтому в центры было доставлено новое оборудование и маршрутизаторы. В свою очередь пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская отметила, что действия сотрудников спецслужбы не могли привести к блокировке выдачи биометрических паспортов. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк заявил, что ежедневно биометрические паспорта для выезда за границу получают 10 тысяч украинцев.
URA-Inform
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