Сервис по выдаче загранпаспортов снова заработал

Об этом сообщается на сайте ГП "Документ".

Как отмечается, на данный момент все центры "Паспортный сервис“ работают в штатном режиме.

Таким образом, человек может приезжать в государственное предприятие "Документ" и оформлять или получать зарубежные биометрические паспорта.

Отметим, что оборудование и маршрутизаторы были изъяты СБУ во время расследования, поэтому в центры было доставлено новое оборудование и маршрутизаторы. В свою очередь пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская отметила, что действия сотрудников спецслужбы не могли привести к блокировке выдачи биометрических паспортов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк заявил, что ежедневно биометрические паспорта для выезда за границу получают 10 тысяч украинцев.