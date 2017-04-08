В Киеве за продажу реликвий задержан экс-протоиерей

В Киеве задержали бывшего протоиерея, который пытался продать старинные церковные реликвии, сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

По его словам, протоиерей хотел продать реликвии за полмиллиона долларов, принадлежавшие покойному митрополиту Киевскому и всея Украины Блаженнейшему Владимиру.

Пресс-секретарь генпрокурора Галина Сарган уточнила, что реликвии похитили из дома Александра Драбинко, который в свое время был личным секретарем предстоятеля УПЦ митрополита Владимира.

"По предварительным подсчетам стоимость похищенных вещей составляет более 15 миллионов гривен", - написала она в Facebook.

По ее словам, бывшего священника задержали во время сбыта церковных религий в центре Киева.

"По месту жительства злоумышленника был проведен обыск во время которого обнаружено и изъято предметы, похожие на ножи, охотничье оружие, иконы и другие вещи", - добавила она.

Ранее в Черновцах священника задержали за изнасилование. Кроме того, СМИ писали, что в Харькове священника-сепаратиста обвинили в извращениях.