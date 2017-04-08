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7 апреля 17, 22:13
8 апреля - Гавриил Благовест. Традиции, приметы
Гавриил Благовест
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В этот день женщины заканчивают последнюю пряжу
Архангел Гавриил — один из ангелов, почитаемых не только в христианстве, но также в иудаизме и исламе. 

Его имя буквально означает «Всевышний — сила моя». 

Согласно христианской традиции, Гавриил открывает смертным тайное знание Бога. Именно он принес Деве Марии весть о том, что у нее родится сын, которому суждено стать Спасителем. Отсюда появилось прозвище Гавриила — Благовест, или Благовестник. 

Несмотря на доброе имя Гавриила,  существовало поверье, что все, что родится в этот день, получится нескладным. 
По этому поводу существовала поговорка: «Что родится на Гавриила — уродливо и некрасиво». 

На Гавриила при светлом восходе солнца крестьяне убирали санную конную сбрую. В связи с этим праздник еще называли Гавриил – выверни оглобли.

Также в этот день женщины заканчивают последнюю пряжу. 

После Гавриила прясть нельзя было — все равно не пойдет впрок. 

Причина такого суеверия, очевидно, в том, что весной у женщин много неотложных дел в поле и в огороде, и не стоит тратить время на домашнюю работу. 
Не зря говорят: «Весной день долог, а нитка коротка». Это означает, что пряха просто не успеет спрясть ее до начала страды. 

Крестьяне наблюдали: если к Гавриилу зазеленела черемуха — пора сажать ранний картофель (конечно, эта примета действует только в южных областях). Наблюдали и за погодой: какова она 8 апреля — такова будет и 8 октября. 

Во многих регионах на Гавриила начинали активно сеять горох, фасоль, бахчевые культуры. Для защиты от мучнистой росы кипятком поливали кроны смородины и крыжовника. Активно подкармливали золой (азот) луковичные цветы, а с пионов и роз снимали укрытие.

Приметы и поговорки

Если в этот день заморозок, то лето и осень будут урожайными на грибы, особенно на грузди. Какая погода 8 апреля, такой она будет и 8 октября и наоборот. Верба зацвела – пора доставать из зимней стоянки ульи. Существует поверье, что все рожденное в этот день, имеет дефект.

 Источник: calend
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