8 апреля - Гавриил Благовест. Традиции, приметы

Архангел Гавриил — один из ангелов, почитаемых не только в христианстве, но также в иудаизме и исламе.





Его имя буквально означает «Всевышний — сила моя».





Согласно христианской традиции, Гавриил открывает смертным тайное знание Бога. Именно он принес Деве Марии весть о том, что у нее родится сын, которому суждено стать Спасителем. Отсюда появилось прозвище Гавриила — Благовест, или Благовестник.





Несмотря на доброе имя Гавриила, существовало поверье, что все, что родится в этот день, получится нескладным.

По этому поводу существовала поговорка: «Что родится на Гавриила — уродливо и некрасиво».





На Гавриила при светлом восходе солнца крестьяне убирали санную конную сбрую. В связи с этим праздник еще называли Гавриил – выверни оглобли.







Также в этот день женщины заканчивают последнюю пряжу.





После Гавриила прясть нельзя было — все равно не пойдет впрок.





Причина такого суеверия, очевидно, в том, что весной у женщин много неотложных дел в поле и в огороде, и не стоит тратить время на домашнюю работу.

Не зря говорят: «Весной день долог, а нитка коротка». Это означает, что пряха просто не успеет спрясть ее до начала страды.





Крестьяне наблюдали: если к Гавриилу зазеленела черемуха — пора сажать ранний картофель (конечно, эта примета действует только в южных областях). Наблюдали и за погодой: какова она 8 апреля — такова будет и 8 октября.





Во многих регионах на Гавриила начинали активно сеять горох, фасоль, бахчевые культуры. Для защиты от мучнистой росы кипятком поливали кроны смородины и крыжовника. Активно подкармливали золой (азот) луковичные цветы, а с пионов и роз снимали укрытие.



Приметы и поговорки



Если в этот день заморозок, то лето и осень будут урожайными на грибы, особенно на грузди. Какая погода 8 апреля, такой она будет и 8 октября и наоборот. Верба зацвела – пора доставать из зимней стоянки ульи. Существует поверье, что все рожденное в этот день, имеет дефект.









