На Донбассе задержали российского шпиона

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего боевика ДНР, который приехал в Торецк Донецкой области, чтобы шпионить за ВСУ для спецслужб России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Бывшего боевика террористической организации ДНР, который шпионил в пользу российских спецслужб, задержала в районе проведения антитеррористической операции Служба безопасности Украины", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, уроженец Донбасса еще в 2014 году присоединился к сепаратистам.

"Впоследствии, опасаясь ответственности за свою противоправную деятельность, он уехал в Россию, где получил российское гражданство по упрощенной процедуре. Не сумев по состоянию здоровья устроиться контрактником в российской армии, злоумышленник в 2017 году вернулся на временно оккупированные территории, где пытался присоединиться к НЗФ. Но получил от российских спецслужб выгодное предложение – шпионить за денежное вознаграждение против своей Родины", – сообщили в СБУ.

Мужчина был задержан, когда прибыл в Торецк с заданием собирать информацию, которая могла навредить силам АТО.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 256 и 260 УК Украины.

Как сообщалось, ранее в СБУ рассказали о сдавшемся российском шпионе. Украинца завербовали во время нелегального пребывания в России.