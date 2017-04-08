Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.91
USD
27.10
RUB
0.48
EUR
28.62
USD
26.95
RUB
0.47
EUR
28.90
USD
27.04
RUB
0.48
Новости
Украина
8 апреля 17, 09:51
На Донбассе задержали российского шпиона
СБУ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Бывший боевик ДНР был задержан в городе Торецк.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего боевика ДНР, который приехал в Торецк Донецкой области, чтобы шпионить за ВСУ для спецслужб России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Бывшего боевика террористической организации ДНР, который шпионил в пользу российских спецслужб, задержала в районе проведения антитеррористической операции Служба безопасности Украины", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, уроженец Донбасса еще в 2014 году присоединился к сепаратистам.

"Впоследствии, опасаясь ответственности за свою противоправную деятельность, он уехал в Россию, где получил российское гражданство по упрощенной процедуре. Не сумев по состоянию здоровья устроиться контрактником в российской армии, злоумышленник в 2017 году вернулся на временно оккупированные территории, где пытался присоединиться к НЗФ. Но получил от российских спецслужб выгодное предложение – шпионить за денежное вознаграждение против своей Родины", – сообщили в СБУ.

Мужчина был задержан, когда прибыл в Торецк с заданием собирать информацию, которая могла навредить силам АТО.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 256 и 260 УК Украины.

Как сообщалось, ранее в СБУ рассказали о сдавшемся российском шпионе. Украинца завербовали во время нелегального пребывания в России.
Korrespondent
Ещё по теме:
Теракт в Лондоне 22 марта вписывается в стратегию ИГИЛ
"Укроборонпром" опроверг отказ Таиланда от БТР-4Е
Подрыв полковника СБУ показывает уровень украинской разведки
В России заявляют: НАТО угрожает нашей безопасности
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Вербное воскресенье-2017: Традиции, приметы, суеверия
noimage8 апреля - Гавриил Благовест. Традиции, приметы
noimageВ Киеве за продажу реликвий задержан экс-протоиерей
noimageВ Финляндии за рекламу отдыха в Крыму изъят тираж журнала
noimageСервис по выдаче загранпаспортов снова заработал
Лента новостей