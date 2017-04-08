Вербное воскресенье-2017: Традиции, приметы, суеверия

Вербное воскресенье всегда отмечается ровно за неделю до праздника Светлой Пасхи. В 2017 году оно выпадает на 9 апреля. В этот день также отмечается вход Господень в Иерусалим.





Вербное воскресенье: традиции





Главный атрибут праздника – вербовые освященные веточки, которые должны простоять целый год как символ принятия Христа и Его великой жертвы.





Накануне, в субботу вечером, православные христиане с ивовыми или вербовыми веточками идут в храмы и церкви на Всенощное бдение. Сразу после прочтения 50-го псалма Евангелия, священнослужители окропляют ветви вербы святой водой. После этого прихожане с зажженными свечами стоят до конца праздничной службы в честь Входа Иисуса Христа в Иерусалим.





На следующий день люди вновь идут в церкви и повторно освящают вербовые ветви. Также в этот день в церковь могут прийти с веточками и те, кто не смог попасть на субботнюю вечернюю службу.





В Вербное воскресенье проходит Литургия Иоанна Златоуста.





Вербное воскресенье – тихий праздник, который лучше провести в кругу семьи. Это весьма благочестивое торжество, ведь в этот период все еще идет Великий пост, а впереди христиан ждет самая строгая неделя поста – Страстная седмица.





Вербное воскресенье: как поститься





В этот день можно полакомиться вкусными блюдами, а малышей порадовать сладостями. Но не стоит забывать, что праздник приходится на период Великого поста, то есть молочные и мясные продукты не стоит ставить на праздничный стол.





В этот день можно есть рыбу и выпить немного красного вина.









Инфографика "Вестей"





Вербное воскресенье: приметы и заговоры





В Вербное воскресенье нельзя работать, ругаться и обижаться.





Считается, что ветки вербы, которые собрались нести в храм на освящение, нужно срезать лишь с молодых деревьев, на которых еще нет засохших веток и повреждений. При этом нельзя брать ветки с деревьев, у которых есть дупла, а также с тех, что растут рядом с кладбищем. Не рекомендуется брать ветки с деревьев, которые склоняются над водой: старину люди верили, что по ночам на таких ветвях могли отдыхать водяные и русалки.





Веткам вербы наши предки издавна приписывали целительные и магические свойства. Освященная верба считалась оберегом для всей семьи: ее веткой прикасались к близким людям, желая им здоровья и счастья.





В Вербное Воскресенье знахари делали из вербы различные отвары и порошки от самых разных болезней на весь последующий год. В те времена именно так и лечились от многих болезней.





Есть такой обряд, когда после церковной службы придя домой люди, бьют друг друга вербными ветками и приговаривают: "Не я бью, верба бьет. Будь здоров как вода и богат как земля" или "Верба хлест - бей до слез. Будь здоров как верба" и др. Смысл обряда в том, чтобы пожелать близкому человеку здоровья и благополучия. Многие люди верят, что после подобных обрядов к человеку придет здоровье, сила и благополучие.





В Вербное воскресенье принято похлопывать маленьких деток пучками вербы, которые были освящены в храме, чтобы те не болели в течение года и росли здоровыми.





Проглатывание вербных почек в Вербное воскресенье было известно в Украине, где дети съедали почки, "щоб горло не боліло".





Вербными ветками украшают стоящие в доме иконы. Этот обряд должен принести счастье, благополучие и здоровье каждому обитателю дома.





Также считается, что целебными свойствами обладает и вода, в которой стояли ветки освященной вербы. В такой воде купали больных детей, уверенные, что болезнь после этого отступит.





Мужчины в этот день носили почки вербы в качестве талисмана для придания физической силы, а девушки – для помощи в зачатии ребенка.





Если же в этот день будет теплая и ясная погода, то вся деревня готовилась собирать хороший урожай фруктов. Если же "на Вербной мороз – яровые хлеба хороши будут".





В Вербное воскресенье девушки делали приворот на вербу. Для этого рано утром находили молодую вербочку, ломали на ней небольшую веточку и говорили приворотные слова: «До тех пор, пока верба за иконой лежать будет, до тех пор меня муж не разлюбит, не забудет. Аминь». Эту веточку вербы хранили в доме за иконами.





Есть еще один вариант любовного заговора в Вербное Воскресенье. До восхода Солнца девушка должна наломать веточек с вербы и со всей верой и любовью заговорить их: «Как Вербное воскресенье в радость всему миру православному, так бы я была в радость моему милому, рабу Божьему (имя). Как ждет люд крестьянский звона колокольного к обедне праздничной, так бы раб Божий (имя) ждал меня, поджидал меня, в людской толпе искал меня, в окне выглядывал, всюду высматривал. И кидался бы, и бросался бы на встречной тропе и тянул ко мне руки белые. Как не будет Вербный праздник церковью забыт, так и не забудет меня никогда раб Божий (имя). Аминь». Заговоренные веточки девушка должна хранить у себя в спальне, пока не сбудется то, что она пожелала.





Похожий способ любовного приворота на вербу существует у цыган. В Вербное воскресенье принято сломать несколько веточек вербы, принести домой и перевязать красной тесьмой, приговаривая при этом: "Вербный узел мою любовь свяжет. Пока узел связан, никто мою любовь не развяжет. До тех пор, пока верба за иконой лежать будет, до тех пор меня раб Божий (имя возлюбленного) не разлюбит, не забудет. Аминь".





Веточки вербы потом клали за икону и никогда не выбрасывали: считалось, что иначе можно сломать жизнь и себе и своему любимому.





Вербное воскресенье: приметы и суеверия













Согласно древним преданиям, в этот день никто не выгонял скот на улицу: люди верили, что его обязательно испортят злые духи.





Девушки в Вербное воскресенье обязательно расчесывали волосы, приговаривая: "Вода, иди в землю вместе с головной болью". А затем клали расческу в воду и поливали этой водой вербу.





Также девушки, которые хотели выйти замуж за конкретного парня, весь день, с утра и до самого вечера, думали именно об этом парне.





А чтобы увеличить свой достаток, наши предки сажали цветок или же пересаживали комнатные растения. Считалось, что такие растения и приносят богатство в дом. Если же цветок завянет, то никакой прибыли не будет, а наоборот, вскоре ждут большие финансовые потери. Поэтому за таким цветком тщательно ухаживали.





С Вербной неделей, особенно с последними ее днями связано много примет на погоду и будущий урожай. В старину верили, что какой ветер дует в Вербное воскресение, такой будет и все лето.







