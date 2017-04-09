В РФ объяснили, как Украина может похоронить режим Путина

Такое мнение высказал российский политолог Андрей Пионтковский в комментарии Обозревателю, комментируя возможность изменения риторики росТВ.





По его словам, несмотря на информацию о возможных переменах с тематикой сюжетов на российском телевидении, сама риторика пропаганды Кремля не изменится. Пионтковский подчеркнул, что пропагандисты РФ продолжат проклинать Украину.





В то же время политолог отметил, что успех Украины на пути евроинтеграции, успех в экономике может произвести впечатление на рядовых россиян и нанесет серьезный удар по путинскому режиму в России. По словам Пионтковского, режиму Путина в РФ осталось не долго, а после его ухода сильно хорошо в России не станет.





Как сообщалось, недавнее решение Европарламента по безвизу для Украины вызвало волну шуток в сети, в том числе про россиян.



