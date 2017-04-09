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Новости
Украина
9 апреля 17, 10:54
В РФ объяснили, как Украина может похоронить режим Путина
Украина, Россия
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Даже после предоставления украинцам безвизового режима с ЕС кремлевская пропаганда продолжит проклинать Украину.
Такое мнение высказал российский политолог Андрей Пионтковский в комментарии Обозревателю, комментируя возможность изменения риторики росТВ.

По его словам, несмотря на информацию о возможных переменах с тематикой сюжетов на российском телевидении, сама риторика пропаганды Кремля не изменится. Пионтковский подчеркнул, что пропагандисты РФ продолжат проклинать Украину.

В то же время политолог отметил, что успех Украины на пути евроинтеграции, успех в экономике может произвести впечатление на рядовых россиян и нанесет серьезный удар по путинскому режиму в России. По словам Пионтковского, режиму Путина в РФ осталось не долго, а после его ухода сильно хорошо в России не станет.

Как сообщалось, недавнее решение Европарламента по безвизу для Украины вызвало волну шуток в сети, в том числе про россиян.

Источник: apostrophe.ua
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