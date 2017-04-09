Во Всемирном банке советуют Украине провести четыре реформы

Для ускорения своего экономического восстановления Украине следует, прежде всего, провести пенсионную, земельную, медицинскую и антикоррупционную реформы, считает директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен. Об этом она заявила в интервью ZN.UA.





Кахконен напомнила, что в начале недели Всемирный банк обнародовал обновленный экономический анализ, подтвердивший рост украинской экономики на 2,3% в 2016 году. Тем не менее, данный показатель остается скромным, тем более, что частично рост был обеспечен рекордным урожаем, обусловившим рост экономики в четвертом квартале года на 4,8%.





"Учитывая нынешние темпы и неблагоприятную конъюнктуру на внешних рынках, блокаду в Донбассе и другие факторы, на 2017 год мы прогнозируем также незначительный рост в 2%. Для того чтобы ускорить темпы экономического роста и достичь устойчивого восстановления, следует внедрять реформы. Других рецептов нет", - указала Кахконен.





По словам менеджера Всемирного банка, есть четыре реформы, которые могут стать решающими для оздоровления украинской экономики. "Первая - это пенсионная реформа. С фискальной точки зрения, она крайне важна - 11% ВВП государства расходуется через Пенсионный фонд, при этом лишь половина из этих средств покрывается пенсионными взносами населения, остальное финансируется бюджетом. Это огромный дисбаланс", - указала директор. По ее словам, почти 70% украинских пенсионеров сегодня живут за чертой бедности и нуждаются в защите государства.





"Второй по важности, по нашему убеждению, является земельная реформа. Она требует значительных трансформаций, но и сама может стать существенным толчком для сдвигов в случае успешной реализации. Отмена моратория, подготовка и открытие земельного рынка смогут стать толчком к привлечению инвестиций в государство", - подчеркивает менеджер ВБ.





Третьей важнейшей реформой Кахконен называла реформу здравоохранения. "Система финансирования сферы крайне неэффективна: Украина тратит на медицину свыше 4% ВВП - значительно больше, чем какая-либо страна с похожим уровнем доходов, а качество медицинских услуг остается неудовлетворительным. И это вопрос не только неэффективного использования бюджетных средств, но и опосредствованных экономических потерь - увеличение ожидаемой продолжительности жизни на год повышает уровень ВВП на душу населения приблизительно на 4%", - подчеркивает директор.





Еще одной ключевой реформой Кахконен считает антикоррупционную реформу, сложности которой очевидны для всех, в том числе - для частных инвесторов.





Ранее региональный директор Всемирного банка заявила, что реализацию проектов банка в Украине задерживают на всех уровнях.



