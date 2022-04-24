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24 апреля 22, 15:38
Понедельник после Пасхи – что нельзя делать?
Пасха
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Сразу после Пасхи наступает Светлая неделя, на протяжении которой люди продолжают радоваться тому, что Иисус воскрес.
 С каждым днем связаны определенные приметы и запреты, например, многих интересует, что нельзя делать в понедельник после Пасхи. Все дни Светлой недели необходимо заниматься благими делами, помогать близким и нуждающимся людям.

Можно ли работать и выполнять разные дела после Пасхи в понедельник?

Существует много запретов, которые касаются разных церковных праздником, считается, что их нарушение может привести к возникновению многих проблем в жизни человека. Именно из-за этого их важно учитывать и соблюдать.

Можно ли стирать, убирать и заниматься другой работой в понедельник после Пасхи:

В этот день запрещено венчаться, а вот креститься церковь разрешает.

Запрещено в этот день устраивать панихиды и скорбеть, поскольку это время радости, а не грусти. Именно поэтому не стоит ходить на кладбище и поминать ушедших из жизни.

Стоит разобраться, можно ли стирать в понедельник после Пасхи и делать другую работу, так вот каких-либо строгих ограничений церковь не дает, но лучше всего больше отдыхать и весело проводить время. Отложить стирку, поскольку она не является столь срочным делом к выполнению. Среди людей распространено можно работать после пасхи в понедельник поверье, что если стирать в этот день, то можно замутить глаза умершим родственникам.

Еще одна актуальная тема – можно ли сажать что-либо в понедельник после Пасхи, так вот есть примета, что все посаженное в огороде будет залито дождями и испортится.

Не стоит шить в этот день, поскольку считается, что таким образом человек зашивает глаза своим умершим родственникам. К запретам также можно отнести вышивку и вязание.

Стоит также выяснить, можно ли стричься после Пасхи в понедельник. Поскольку это дело не является строчным, лучше всего отложить его на неделю, чтобы не накликать беду.

Источник: womanadvice.ru
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