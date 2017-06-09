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Украина
5 июня 17, 10:33
Соседи Катара прервали с ним дипотношения
Катар
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Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты прервали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в дестабилизации региона

Власти этих стран утверждают, что Катар поддерживает террористические группировки, в том числе "Братьев-мусульман".

Саудовское государственное информагентство SPA сообщило, что Эр-Рияд закрыл границы с Катаром и прервал все наземные, морские и воздушные сообщения со своим соседом.

Агентство цитирует официальных лиц, заявивших, что это сделано для того, чтобы "защитить национальную безопасность от угрозы терроризма и экстремизма".

Египет также прервал воздушное и морское сообщение с Катаром, сообщил МИД страны.

ОАЭ дали дипломатам Катара 48 часов на то, чтобы покинуть страну. Абу-Даби обвинил Катар в финансировании и поддержке терроризма, экстремизма и сектантских организаций, сообщает государственное информагентство WAM.

Государственное новостное агентство Бахрейна сообщает, что страна прекратила дипотношения с Катаром из-за вмешательства во внутренние дела Бахрейна и угрозы безопасности и стабильности в стране со стороны Катара.

Коалиция под руководством Саудовской Аравии, сражающаяся с повстанцами Хуту в Йемене, также исключила Катар из альянса, как сказано, из-за того, что Доха "практикует и укрепляет терроризм", а также из-за его поддержки "таких организаций, как "Аль-Каида" и "Исламское государство" и из-за его связей с повстанцами", сообщает саудовское агентство SPA.

Официальной реакции Дохи на разрыв дипотношений с четырьмя арабскими странами пока не было. Ранее власти Катара отвергали обвинения в поддержке терроризма и заявляли, что против них развернута клеветническая кампания.
Delo
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