Против Батькивщины откроют дело?

Печерский райсуд Киева обязал Генпрокуратуру открыть дело против Батькивщины из-за установленных журналистами неточностей в финансовом отчете партии, сообщает bihus.info.

Основой решения суда стала жалоба журналистов на существенные нарушения в партийном отчете политической силы.





Производство открыто по факту действий должностных лиц партии - "внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложной информации, а также составление и выдача заведомо недостоверных документов".





Как сообщают журналисты, в партийных финансах обнаружены несоответствия между отчетами и реальными вкладами от доноров политической силы, в том числе пенсионеров.





Отметим, ранее Печерский райсуд конфисковал у партии УКРОП партийные взносы на сумму 468 тысяч гривен.