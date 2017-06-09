Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.39
USD
26.21
RUB
0.46
EUR
29.33
USD
26.13
RUB
0.46
EUR
29.53
USD
26.22
RUB
0.47
Новости
Украина
5 июня 17, 13:17
Против Батькивщины откроют дело?
Тимошенко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Основой решения суда стала жалоба журналистов на существенные нарушения в партийном отчете политической силы.

Печерский райсуд Киева обязал Генпрокуратуру открыть дело против Батькивщины из-за установленных журналистами неточностей в финансовом отчете партии, сообщает bihus.info.

Основой решения суда стала жалоба журналистов на существенные нарушения в партийном отчете политической силы.

Производство открыто по факту действий должностных лиц партии - "внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложной информации, а также составление и выдача заведомо недостоверных документов".

Как сообщают журналисты, в партийных финансах обнаружены несоответствия между отчетами и реальными вкладами от доноров политической силы, в том числе пенсионеров.

Отметим, ранее Печерский райсуд конфисковал у партии УКРОП партийные взносы на сумму 468 тысяч гривен. 
Korrespondent
Ещё по теме:
Тимошенко уже нашла себе союзников, и это вызов для Украины
Смешные фотожабы на встречу Трампа и Тимошенко
Страсти накаляются: Тимошенко - "Мать коррупции" (ВИДЕО)
ГПУ требует заочно осудить Азарова
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
НАБУ открыло производство против Кличко
noimageБоевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения (фото)
noimageМошенники продают места в очереди на получение паспорта
noimageСтихийное бедствие в Черновцах: город затоплен (ВИДЕО)
noimage8 июня в Украине жара, дожди и грозы
Лента новостей