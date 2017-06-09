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Новости
Украина
5 июня 17, 13:22
Стала известна причина взрыва в Вышгороде
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Взрыв в Вышгороде произошел из-за того, что человек играл с гранатой на кухне.

Взрыв в квартире в Вышгороде, по предварительным данным, произошел из-за разрыва гранаты РГД. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В одной из квартир города Вышгород произошел взрыв - по предварительным данным взорвалась граната РГД. В результате 40-летний местный житель от полученных травм погиб на месте", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, неустановленная женщина в возрасте около 40 лет в тяжелом состоянии доставлена в реанимацию.

Представитель Нацполиции в Киевской области Николай Жукович в эфире телеканала 112 Украина заявил, что взрыв в Вышгороде произошел скорее всего из-за того, что человек играл с гранатой на кухне.

"Можем сказать, что это несчастный случай, потому что квартира была закрыта изнутри. На кухне мужчина, наверное, играл с гранатой, в результате чего она взорвалась и мужчина погиб", - сказал Жукович.

Он добавил, что открыто уголовное производство по ст. 115 (несчастный случай) УК Украины. "Мужчина нигде не работал, ему 40 лет, он снимал эту квартиру", - сказал Жукович.
Korrespondent
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