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Украина
5 июня 17, 13:29
В Винницкой области горел пассажирский поезд
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Из поезда эвакуировали 130 пассажиров.

В Винницкой области возник пожар в дизельном поезде сообщением Могилев-Подольский - Жмеринка вблизи станции Мытков в Барском районе. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

К месту вызова был направлен пожарный поезд станции Жмеринка, пожарно-спасательные подразделения.

"По прибытии первого подразделения было установлено, что горит кабина механика в дизельном локомотиве. Поезд состоял из трех вагонов. В поезде находилось 130 пассажиров, которых на момент прибытия подразделения эвакуировали из поезда. Угрозы жизни пассажирам нет. Пожар локализован в 06:44, а ликвидирован в 06:54", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, к ликвидации пожара были привлечены 4 единицы техники и 14 спасателей. Причина пожара устанавливается.
Korrespondent
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