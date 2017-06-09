В Винницкой области горел пассажирский поезд

В Винницкой области возник пожар в дизельном поезде сообщением Могилев-Подольский - Жмеринка вблизи станции Мытков в Барском районе. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

К месту вызова был направлен пожарный поезд станции Жмеринка, пожарно-спасательные подразделения.





"По прибытии первого подразделения было установлено, что горит кабина механика в дизельном локомотиве. Поезд состоял из трех вагонов. В поезде находилось 130 пассажиров, которых на момент прибытия подразделения эвакуировали из поезда. Угрозы жизни пассажирам нет. Пожар локализован в 06:44, а ликвидирован в 06:54", - говорится в сообщении.





По данным ведомства, к ликвидации пожара были привлечены 4 единицы техники и 14 спасателей. Причина пожара устанавливается.



