Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.39
USD
26.21
RUB
0.46
EUR
29.33
USD
26.13
RUB
0.46
EUR
29.53
USD
26.22
RUB
0.47
Новости
Украина
5 июня 17, 20:30
Под Киевом в Броварах горела оптовая база - ФОТО
пожар
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В поселке Бровары под Киевом в понедельник днем, 5 июня, возник пожар.

Около двух часов дня на территории бывшей оптовой базы загорелись отдельно стоящие два складских помещения. К счастью во время возгорания никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, общая площадь, которую охватил огонь составила 1500 квадратных метров. Спасателям удалось уже в четырех часам локализовать, а вскоре и полностью потушить пожар.

При этом в ГосЧС уточнили, что пожар возник возле сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.

Напомним, в Киеве на частной автостоянке загорелось несколько автомобилей. Возгорание произошло в одном из легковых автомобилей с распространением огня на рядом припаркованные транспортные средства.
URA-Inform
Ещё по теме:
Под Киевом горит несанкционированная свалка (фото)
Кто станет экспертом по Украине в окружении Трампа?
У Королевской ухудшилось зрение из-за зеленки
Против Батькивщины откроют дело?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
НАБУ открыло производство против Кличко
noimageБоевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения (фото)
noimageМошенники продают места в очереди на получение паспорта
noimageСтихийное бедствие в Черновцах: город затоплен (ВИДЕО)
noimage8 июня в Украине жара, дожди и грозы
Лента новостей