Под Киевом в Броварах горела оптовая база - ФОТО

Около двух часов дня на территории бывшей оптовой базы загорелись отдельно стоящие два складских помещения. К счастью во время возгорания никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, общая площадь, которую охватил огонь составила 1500 квадратных метров. Спасателям удалось уже в четырех часам локализовать, а вскоре и полностью потушить пожар.

При этом в ГосЧС уточнили, что пожар возник возле сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.

Напомним, в Киеве на частной автостоянке загорелось несколько автомобилей. Возгорание произошло в одном из легковых автомобилей с распространением огня на рядом припаркованные транспортные средства.