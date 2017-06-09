Новая пошаговая инструкция, как сделать загранпаспорт

Человеческой природе свойственно откладывать все "на потом", но в этом случае лучше заняться вопросом заранее. Собрать в сроки все документы для загранпаспорта и получить заветный корешок не спеша - вполне реально. Ранее мы публиковали пошаговую инструкцию, как сделать загранпаспорт, но со временем меняются правила, цены, потому предлагаем новую инструкцию, как сделать загранпаспорт.





Узнай, какие документы нужны для загранпаспорта, а также куда и когда их подавать, чтобы получить заветный документ.









Список документов, необходимых для оформления загранпаспорта:





- внутренний паспорт гражданина Украины;

- идентификационный код;

- если оформляется не первый загранпаспорт, то старый загранпаспорт можно либо сдать, либо оставить.





Обрати внимание на важный пункт о справке из военкомата. Очень часто ее забывают добавлять в пакет документов. Лица в возрасте от 18 до 25 лет, подлежащие призыву на военную службу, обязательно подают справку соответствующего военного комиссариата.





Форма справки утверждается Министерством обороны. Или, если молодые люди отслужили, то нужно добавить военный билет и его ксерокопию.





Список документов, необходимых для оформления детского проездного билета:





- 4 цветные фотографии размером 3,5х4,5 (обязательно матовые);

- свидетельство о рождении ребенка;

- внутренний паспорт гражданина Украины любого из родителей и справка из ЖЕКа форма №3;

- разрешение обоих родителей на оформление детского проездного билета (заверенное нотариусом).





Список документов, необходимых для вклейки данных о детях в загранпаспорта родителей:





- свидетельство о рождении ребенка;

- детям старше 2,5 лет необходимо также принести фотографии 3,5х4,5;

- внутренний паспорт и загранпаспорт одного из родителей, в чей будут вклеиваться данные ребенка.





Как получить загранпаспорт в Украине − дополнительные документы





Вышеперечисленные документы являются стандартным пакетом документов. Только в редких случаях у вас могут спросить и другие документы, например, справку о несудимости.





Также лица, которые только изменили фамилию в браке, ко всему пакету документов должны добавить идентификационный код на новую фамилию.





Найти адрес УМВД (ОВИРа)





Карту и адреса подразделений миграционной службы в Киеве и Украине, где можно подать заявление на оформление загранпаспорта, в том числе паспорта, который содержит бесконтактный электронный чип (биометрический паспорт), можно найти здесь.





Обращаем внимание, что для оформления загранпаспорта в Украине по новым законам граждане могут обратиться в любое подразделение миграционной службы (из списка, приведенного выше по ссылке), независимо от места жительства.





Визит в ОВИР





Со всем пакетом документов посещаем УМВС. Важна личная подача. При подаче документов оформляется заявление, в котором указываются сведения о заявителе: фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан, место жительства), телефон. Заявление оформляется при подаче документов работником подразделения ГТС Украины.













Оплата за услуги





В зависимости от того, как быстро вы хотите получить загранпаспорт, цена услуги может быть разной.





Стандартное оформление:





- госпошлина − 170 грн;

- стоимость услуг − 87,15 грн;

- стоимость бланка, определенная производителем;

- с электронным чипом (биометрический паспорт) − 304 грн 32 коп.;

- без электронного чипа − 238 грн 32 коп.





В случае срочного (в течение 7 рабочих дней) оформления:





- госпошлина − 340 грн;

- стоимость услуг − 174,30 грн;

- стоимость бланка, определенная производителем;

- с электронным чипом (биометрический паспорт) − 304 грн 32 коп.;

- без электронного чипа − 238 грн 32 коп.





Возвращаемся в ОВИР





После оплаты со всеми квитанциями и документами (перечисленными выше) снова возвращаемся в ОВИР. Здесь, непосредственно в кабинете паспортиста, тебя сфотографируют. За эту процедуру ничего не нужно платить. Оформив все документы, тебе остается ждать нужной даты, чтобы получить загранпаспорт.





Срок рассмотрения заявления





Заявления об оформлении паспорта рассматриваются в течение не более 20 рабочих дней со дня представления документов, исключая случаи, когда:





- при срочном оформлении (по заявлению лица) с уплатой двойного размера госпошлины и стоимости услуги − до 7 рабочих дней;





- если поездка связана со срочным лечением отъезжающего, отъездом лица, сопровождающего тяжелобольного или смертью родственника, который проживал за границей − в течение 3 рабочих дней;





- в случае выезда на постоянное место жительства (эмиграция) − 3 месяца;





- в случае выезда на постоянное проживание за границу усыновленного иностранцами ребенка, гражданина Украины, паспорт оформляется в срок до 10 рабочих дней.





Спустя указанное количество дней тебе нужно прийти в районный отдел с украинским паспортом, для того чтобы получить заграничный. Его выдают обычно во второй половине дня. Однако во всех ОВИРах существуют определенные приемные дни и часы, когда ты можешь получить загранпаспорт. Получить загранпаспорт можешь непосредственно только ты. А в исключительных случаях по нотариально заверенному поручению другое уполномоченное лицо.













Как получить загранпаспорт в Киеве без регистрации





Если ты не прописана в столице, то все равно без проблем можешь получить загранпаспорт по месту подачи. Для оформления загранпаспорта в Украине по новым законам граждане могут обратиться в любое подразделение миграционной службы (из списка, приведенного выше во втором пункте), независимо от места жительства.





Обращаем твое внимание на то, что с 21 января 2016 года начался процесс вывода работников ГП "Документ" из подразделений миграционной службы.

Миграционная служба в рамках бюджетного финансирования будет улучшать условия собственных подразделений и увеличит количество технических средств. В связи с такими изменениями мы рекомендуем обращаться все же в официальные ОВИРы, которые указаны на сайте Государственной миграционной службы Украины.



