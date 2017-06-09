Возле Павлополя обстреляли позиции ВСУ и пограничников. ФОТО

Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил в Facebook, что сепаратисты обстреляли из артиллерии позиции Вооруженных сил Украины и пограничников в районе Павлополя.

Отмечается, что частично повреждено здание отдела пограничной службы, минимум один снаряд не разорвался.









Потерь среди личного состава пограничного подразделения нет. Обстрел завершился после 19.30.









Слободян информировал, что подразделения и резервы отряда приведены в боевую готовность.

















В пресс-центре штаба АТО сообщили, что около 18 часов 5 июня сепаратисты обстреляли жилой сектор Павлополя, применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение крупного калибра.

Несколько боеприпасов попали непосредственно в здание Павлопольской общеобразовательной школы и нанесли серьезные разрушения.

Ранее сообщалось, что 3 июня в результате обстрела Красногоровки Донецкой области пострадала местная жительница.