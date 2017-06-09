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Новости
Украина
6 июня 17, 07:55
Возле Павлополя обстреляли позиции ВСУ и пограничников. ФОТО
Обстрел
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В результате обстрела частично повреждено здание отдела пограничной службы.
Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил в Facebook, что сепаратисты обстреляли из артиллерии позиции Вооруженных сил Украины и пограничников в районе Павлополя.
 
Отмечается, что частично повреждено здание отдела пограничной службы, минимум один снаряд не разорвался.
 


Потерь среди личного состава пограничного подразделения нет. Обстрел завершился после 19.30.


 
Слободян информировал, что подразделения и резервы отряда приведены в боевую готовность.




 
В пресс-центре штаба АТО сообщили, что около 18 часов 5 июня сепаратисты обстреляли жилой сектор Павлополя, применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение крупного калибра.
 
Несколько боеприпасов попали непосредственно в здание Павлопольской общеобразовательной школы и нанесли серьезные разрушения.
 
Ранее сообщалось, что 3 июня в результате обстрела Красногоровки Донецкой области пострадала местная жительница.
 
Korrespondent
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