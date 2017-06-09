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Новости
Украина
6 июня 17, 08:01
Из-за вступления Черногории в НАТО Москва пригрозила мерами
Москва
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Россия может принять меры против Черногории из-за ее "антироссийскую истерию".

Министерство иностранных дел страны возлагает ответственность за ухудшение отношений между двумя странами на Черногорию. Как сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, эта "истерия вызывает у нас только сожаление".

Власти Черногории "обратили внимание" на "поток дезинформации и заезженных пропагандистских клише в адрес России, - подчеркнули в ведомстве, не уточним при этом, какие именно заявления имеют в виду.

Вместе с тем в российском МИДе заверили, что в политике, как и в физике, любое действие рождает противодействие.

Напомним, МИД Черногории 29 мая обвинил Россию во вмешательстве в политику страны, в том числе по вопросу вступления в НАТО.

Как сообщалось, 5 июня 2017 года Черногория официально вступила к Североатлантическому альянсу, став 29-м членом НАТО.
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