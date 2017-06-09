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Украина
6 июня 17, 08:42
В Броварах на ходу загорелась маршрутка с пассажирами - ФОТО
пожар
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В поселке Бровары Киевской области в понедельник вечером, 5 июня, прямо на ходу загорелась маршрутка.

Пожар в машине начался около семи часов вечера рядом с остановкой общественного транспорта, расположенной на улице Киевской. Автобус сгорел полностью, а водителя скорая помощь увезла в больницу.

К счастью никто из пассажиров не пострадал. Как сообщил журналистам представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, причиной пожара стало короткое замыкание в проводке автобуса.

В момент возгорания в маршрутке находилось около десяти пассажиров. Все они вовремя успели выйти из салона.

Вместе с тем водитель получил ожоги 1-2 степени когда пытался погасить огонь.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в Броварах горели склады на площади 1500 квадратных метров.
URA-Inform
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