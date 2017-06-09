В Киеве похоронили Любомира Гузара: фото, видео

Об этом сообщает Радио Свобода.





Церемония прошла в резиденции главы церкви, Патриаршем соборе Воскресения Христового на Левом берегу.





В заупокойной архиерейской литургии приняли участие более 600 священнослужителей из разных епархий Украины, а также из-за рубежа.













Проститься с блаженнейшим к Патриаршему собору пришли тысячи людей.













Как сообщалось, глава УГКЦ в 2005-2011 годах блаженнейший Любомир Гузар умер 31 мая на 85-м году жизни.





В феврале 2011 года папа Бенедикт XVI принял его отречение от правительства верховного архиепископа Украинской греко-католической церкви. Соответствующую просьбу святейшему отцу глава УГКЦ подал, когда ему исполнилось 75 лет.





Траурный кортеж с телом верховного архиепископа-эмерита УГКЦ 1 июня отправился во Львов, 4 июня он прибыл в киевский Патриарший собор Воскресения Христова.







УГКЦ ранее провозгласила Гузара всенародным молящимся за мир в Украине.



