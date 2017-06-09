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Украина
6 июня 17, 09:07
В Киеве похоронили Любомира Гузара: фото, видео
Любомир Гузар
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5 июня в Киеве похоронили кардинала Украинской греко-католической церкви, бывшего главу УГКЦ Любомира Гузара.
Об этом сообщает Радио Свобода.  

Церемония прошла в резиденции главы церкви, Патриаршем соборе Воскресения Христового на Левом берегу.  

В заупокойной архиерейской литургии приняли участие более 600 священнослужителей из разных епархий Украины, а также из-за рубежа.



Проститься с блаженнейшим к Патриаршему собору пришли тысячи людей. 



Как сообщалось, глава УГКЦ в 2005-2011 годах блаженнейший Любомир Гузар умер 31 мая на 85-м году жизни.

В феврале 2011 года папа Бенедикт XVI принял его отречение от правительства верховного архиепископа Украинской греко-католической церкви. Соответствующую просьбу святейшему отцу глава УГКЦ подал, когда ему исполнилось 75 лет. 

Траурный кортеж с телом верховного архиепископа-эмерита УГКЦ 1 июня отправился во Львов, 4 июня он прибыл в киевский Патриарший собор Воскресения Христова.

УГКЦ ранее  провозгласила Гузара всенародным молящимся за мир в Украине.


Источник: liga.net 
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