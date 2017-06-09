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Новости
Украина
6 июня 17, 10:19
В Крыму по тревоге подняли в воздух истребители Су-27
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Военные чиновники решили проверить боеготовность летчиков Су-27.
В оккупированном Россией Крыму подняли в воздух по тревоге истребители Су-27 для проверки боевой готовности. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева.

"Очередные пары Су-27 авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированного в республике Крым, были подняты в воздух по тревоге", — сказал он. 

По словам военного чиновника боеготовность летчиков Су-27 проверил командующий войсками ЮВО Александр Дворников. 

Он также изучил состояние учебно-материальной базы, боевой состав и вооружение авиационных частей на захваченном в 2014 году аэродроме Бельбек.

Источник: unian.net
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