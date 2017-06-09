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Новости
Украина
6 июня 17, 16:19
Погода в Украине: жара, грозы, град и шквалы
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По данным синоптиков, температура воздуха в стране днем прогреется до 33 градусов тепла
В среду, седьмого июня, в Киеве переменная облачность, без осадков, вечером местами кратковременный дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +29...+32 градуса, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем местами град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +19...+28 градусов.

На севере переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +28...+33 градуса..

В центре переменная облачность, без осадков, только в Винницкой области днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +28...+33 градуса.

На востоке переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +28...+33 градуса.

На юге переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +28...+33 градуса.

источник: segodnya.ua
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