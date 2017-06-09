Открыт реестр обременений движимого имущества

Кабинет министров принял решение ввести электронный сервис, открывающий госреестр обременений движимого имущества для физических и юридических лиц. Это определено правительственной постановлением от 24 мая 2017 №386.

"Правительство приняло решение, которым введен электронный сервис, предоставляющий возможность для физических и юридических лиц свободного доступа через сеть интернет в Государственный реестр обременений движимого имущества с целью получения сведений о государственной регистрации возникновения, изменения или прекращения обременений движимого имущества", — говорится в постановлении правительства.

В частности, принят порядок обеспечения свободного доступа в указанный реестр.

Непосредственный доступ к данному Госреестру также получат должностные лица в связи с выполнением возложенных на них полномочий.

Выписка из госреестра будет выдаваться в электронной форме через официальный веб-портал Министерства юстиции после введения соответствующего программного обеспечения Реестра, но не позже 1 января 2018 года.

Постановление вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.