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Новости
Украина
6 июня 17, 16:53
Открыт реестр обременений движимого имущества
реестр
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После открытия реестра можно будет узнать, имеет ли определенный человек право продавать автомобиль

Кабинет министров принял решение ввести электронный сервис, открывающий госреестр обременений движимого имущества для физических и юридических лиц. Это определено правительственной постановлением от 24 мая 2017 №386.

"Правительство приняло решение, которым введен электронный сервис, предоставляющий возможность для физических и юридических лиц свободного доступа через сеть интернет в Государственный реестр обременений движимого имущества с целью получения сведений о государственной регистрации возникновения, изменения или прекращения обременений движимого имущества", — говорится в постановлении правительства.

В частности, принят порядок обеспечения свободного доступа в указанный реестр.

Непосредственный доступ к данному Госреестру также получат должностные лица в связи с выполнением возложенных на них полномочий.

Выписка из госреестра будет выдаваться в электронной форме через официальный веб-портал Министерства юстиции после введения соответствующего программного обеспечения Реестра, но не позже 1 января 2018 года.

Постановление вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.
Delo
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