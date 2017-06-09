Восемь украинских бойцов получили ранения на Донбассе

За прошедшие сутки, вторник, 6 июня, противник 85 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, в результате боевых действий вчера восемь наших бойцов получили ранения.

Таким образом, во вторник на приморском направлении боевики 25 раз применяли оружие против украинских военных.

Чаще всего огонь открывался в районе населенного пункта Чермалык. Тут враг обстреливал позиции сил АТО из минометов калибра 120-мм и один раз из реактивных систем залпового огня. Также противник бил по Водяному, Широкино, Гнутово, Тарамчуке, Павлополю, Новотроицкому и Марьинке.

На донецком направлении было зафиксировано 28 обстрелов по опорным пунктам ВСУ. Тут противник бил в районе Авдеевки, Каменки, Верхнеторецкого, Новгородского, Зайцево, Новолуганского и Троицкого. Противник активно применял стрелковое оружие, гранатометы различных модификаций, минометы калибра 82-мм, реже - калибра 120-мм. Во вторник вечером боевики совершили два мощных обстрела позиций сил АТО, которые расположены вблизи Троицкого, со ствольной артиллерии калибра 122-мм, 120-мм минометов, танковых пушек и средств поражения меньшей мощности.

На луганском направлении чаще всего стреляли из 32 раза. Зафиксировано применение тяжелого артиллерийского вооружения. В частности, в районе Крымского и Новтошковского боевики совершили несколько мощных обстрелов из 120-мм минометов и мощный артиллерийских систем калибра 122 и 152-мм. Под минометные обстрелы также попали солдаты ВСУ, которые держат оборону возле Новоалександровки, Трехизбенки, Попасной Троицкого, Катериновки и Новозвановки. Используя легкое вооружение, боевики прибегали к провокациям в районе станции Донец и Станицы Луганской.

Напомним, вчера боевики обстреляли жилые дома одного из прифронтовых населенных пунктов на Светлодарской дуге. После шести часов вечера противник нанес огневое поражение по жилому сектору поселка Новолуганское с зенитной установки ЗУ-23-2. В результате обстрела полностью сгорела деревянное приусадебное строение во дворе по улице Космонавтов.