Для туристов в Чернобыле открыли первый хостел

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной на своей странице в Facebook.

Как отмечается, хостел "Полесье" рассчитан на 100 посетителей и находится по адресу г. Чернобыль, ул. Кирова, 34В. При этом он подчиняется Государственному предприятию "Чернобыльский спецкомбинат".

В пресс-службе агенства также сообщают, что для посетителей создали все условия для комфортного проживания: плазменный телевизор, душевая кабина, туалет, удобная мебель в каждой одно – или двухместной комнате, бесплатный интернет и прочее.

Кстати, 10 км вокруг ЧАЭС получили статус района специального промышленного использования, а остальные земли в пределах 30 км – заповедника.