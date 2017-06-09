Порошенко ветировал закон о частных детективах

Как сказано на сайте Верховной Рады Украины, документ возвращен для повторного рассмотрения. При этом глава государства предложил народным депутатам пересмотреть перечень разрешенных видов частных детективных услуг поскольку по его мнению, он сформирован без учета требований законодательства.

Отмечается, что разрешение детективам вести внешнее наблюдение на открытой местности в общественных местах и на транспорте не сопоставляется с предусмотренным законом запретом детективам осуществлять оперативно-розыскные мероприятия, которые отнесены к исключительной компетенции оперативных подразделений, - считает Порошенко.

Напомним, украинский парламент принял решение относительно урегулирования частной детективной деятельности. Так, депутаты 261 голосом одобрили соответствующий законопроект 14 апреля текущего года.