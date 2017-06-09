Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.39
USD
26.21
RUB
0.46
EUR
29.33
USD
26.13
RUB
0.46
EUR
29.53
USD
26.22
RUB
0.47
Новости
Украина
7 июня 17, 09:40
Синоптики обещают дожди и грозы
дождь
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В среду, 7 июня, в Украине будет в основном теплая, преимущественно сухая погода.

Лишь западной части и местами в Житомирской, Киевской и Винницкой областях ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 метров на секунду.

На остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 метров на секунду. Температура днем будет удерживаться в пределах 28-33 градусов тепла.

В Киеве сегодня днем синоптики осадков не обещают, однако вечером местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит 14-16 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 29-32 градусов.

На западе Украины кратковременный дождь, гроза, днем местами град. Температура воздуха ночью удержится в пределах 12-17 градусов тепла. Днем будет от 19 до 28 градусов.

На севере страны в среду днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха составит 12-17 градусов выше нуля. Днем воздух раскалится до 28-33 градусов.

В центре Украины, без осадков, только в Винницкой области днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью будет от 12 до 17 градусов со знаком плюс. Днем потеплеет до 28-33 градусов.

На востоке Украины сегодня сухо и жарко. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 28-33 градуса.

На юге сегодня синоптики также осадков не обещают. Температура воздуха ночью удержится в пределах 12-17 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 28-33 градусов.

В Крыму также сухо и жарко. Ночью термометры покажут от 12 до 17 градусов тепла. Днем на полуострове будет от 28 до 33 градусов.
URA-Inform
Ещё по теме:
Сегодня в Украине ожидаются грозы, тепло лишь местами
С северо-запада Европы в Украину идут дожди и грозы
Россия отправила на Донбасс в марте 12 "Градов"
В Украине ожидаются дожди и грозы
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
НАБУ открыло производство против Кличко
noimageБоевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения (фото)
noimageМошенники продают места в очереди на получение паспорта
noimageСтихийное бедствие в Черновцах: город затоплен (ВИДЕО)
noimage8 июня в Украине жара, дожди и грозы
Лента новостей