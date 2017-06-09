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Новости
Украина
7 июня 17, 14:54
Госстат выяснил, на что украинцы больше всего тратят деньги
лекарство
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Украинские граждане максимальное количество денег расходуют на поездки, а также на лекарственные средства.

Такие сведения распространил Госстат. 

Согласно данным – люди тратят больше денег на лекарства, на бензин, а также на алкоголь.

Такие сведения распространил сегодня Госстат. 


К примеру, в прошлом году граждане потратили на лекарства 48 миллиардов гривен примерно, а также на горючее для транспорта – около 46-ти миллиардов. 

На алкогольные напитки было израсходовано 37 миллиардов гривен. Кроме того, много денег люди тратят на табак – около 33 миллиардов за год.

Как сообщалось, дефицит украинского бюджета сократился до 10 миллиардов гривен.
URA-Inform
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