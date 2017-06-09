Госстат выяснил, на что украинцы больше всего тратят деньги

Такие сведения распространил Госстат.

Согласно данным – люди тратят больше денег на лекарства, на бензин, а также на алкоголь.

Такие сведения распространил сегодня Госстат.





К примеру, в прошлом году граждане потратили на лекарства 48 миллиардов гривен примерно, а также на горючее для транспорта – около 46-ти миллиардов.

На алкогольные напитки было израсходовано 37 миллиардов гривен. Кроме того, много денег люди тратят на табак – около 33 миллиардов за год.

Как сообщалось, дефицит украинского бюджета сократился до 10 миллиардов гривен.