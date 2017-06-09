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8 июня 17, 09:23
На территории посольства США в Киеве произошел взрыв - ФОТО
посольство США
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Сегодня ночью произошел сильный взрыв на территории посольства США в Киеве. Местная полиция квалифицировали инцидент как террористический акт.

Об этом сообщила спикер столичной полиции Оксана Блищик на своей странице в Facebook.

Согласно ее словам, в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о взрыве на территории посольства США в Шевченковском районе Киева.

Так, на место происшествия в срочном порядке прибыли следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции.


Как выяснилось, злоумышленник бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство. 


В данный момент правоохранители все еще разыскивают причастных к взрыву. 

К счастью,  жертв и пострадавших во время взрыва пока не обнаружено.


Однако по состоянию на 08:30 сайт ГУ НП в Киеве не работает.


Напомним, в индийском штате Мадхья-Прадеш в среду, 7 июня, на фабрике по производству фейерверков прогремел взрыв.
URA-Inform
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