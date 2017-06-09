В авиакатастрофе самолёта ВВС Мьянмы погибли 122 человека

В Мьянме обнаружили обломки военного самолета, пропавшего с радаров 7 июня. Большой военный самолет с 122 людьми на борту находился над Андаманским морем, когда связь с ним была потеряна.

Самолет и тела погибших нашли утром 8 июня недалеко от прибрежного населенного пункта Тавой в южной части страны. Сообщается, что все 122 человека, находившиеся на борту, погибли.





В поисках самолета принимали участие девять кораблей мьянммарского флота и три разведывательных самолета ВВС страны.





Самолет китайского производства, модели Y-8F-200, исчезнувший 7 марта, направлялся в крупнейший город Мьянмы Янгон. Как следует из заявления армии, на борту было 122 пассажира, среди них – 15 детей, 35 военнослужащих и 12 членов экипажа. По заявлениям военных, большинство из них направлялись в Янгон на медицинское обследование.





Причины катастрофы пока не известны. У командира экипажа было более трех тысяч часов летного опыта, сам самолет был приобретен мьянмарской армией в марте прошлого года и налетал около 800 часов.



