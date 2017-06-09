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Новости
Украина
8 июня 17, 09:34
За сутки в АТО украинские позиции обстреляли 71 раз
АТО
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В результате обстрелов погибли два бойца, еще 11 получили ранения.
В результате обстрелов погибли два бойца, еще 11 получили ранения.

За минувшие сутки позиции украинских военных на Донбассе обстреляли 71 один раз – два бойца погибли, 11 получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook утром в четверг, 8 июня.

Согласно сообщению, почти три десятка раз сепаратисты использовали запрещенные минского договоренностями образцы вооружения. Больше всего обстрелов украинские военные зафиксировали на приморском направлении – 28.

К вечеру сепаратисты обстреляли украинские позиции в районе Чермалыка, Широкино, Павлополя, Водяного и Марьинки. Из минометов, а также БМП, были обстреляны укрепления украинских военных у Старогнатовки, из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров – в районе Гнутово, Талаковки и Березовой.

Самой напряженной называют в штабе ситуацию на луганском направлении, которая "до захода солнца относительно стабилизировалась", хотя добавляют, что обстрелы были во всех направлениях.

В свою очередь в самопровозглашенной ДНР заявили, что за прошедшие сутки украинские военные обстреляли насосную станцию у Ясиноватой, есть повреждения. В ЛНР обвиняют украинских военных в обстрелах Кадиевки, где якобы был ранен местный житель 1955 года. Также в ЛНР говорят о трех раненых боевиков вблизи села Желобок.
Korrespondent
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