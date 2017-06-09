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Новости
Украина
8 июня 17, 09:46
8 июня в Украине жара, дожди и грозы
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В большинстве областей Украины в четверг, 8 июня, останется жаркая и дождливая погода.

Ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 метров на секунду, ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье, в Хмельницкой и Житомирской областях - сильные дожди, в Карпатах - очень сильные дожди. Ветер юго-восточный 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха удержится на уровне 28-33 градусов тепла.

В Киеве сегодня кратковременный дождь, гроза, днем местами шквалы. Температура воздуха ночью удержится на уровне 16-18 градусов выше нудя. Днем будет от 22 до 24 градусов тепла.

На западе страны кратковременный дождь, ночью и утром в Закарпатье, Прикарпатье и Хмельницкой области сильный дождь, гроза, местами град. Ночная температура воздуха ночью составит 11-16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 16-23 градусов.

На севере Украины в четверг кратковременный дождь, гроза, днем местами град. Температура воздуха ночью будет от 14 до 19 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 20-29 градусов.

В центре страны днем кратковременный дождь, днем гроза, местами град. Температура воздуха ночью удержится на уровне 14-19 градусов тепла. Днем будет от 28 до 33 теплых градуса.

На востоке Украины 8 июня кратковременный дождь, гроза, местами град. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов тепла. Днем потеплеет до 27-31 градуса.

На юге Украины днем также дождь, гроза, местами град. Ночь. Столбики термометров покажут от 13 до 19 градусов. Днем воздух раскалится до 25-33 градусов.

В Крыму сегодня жарко и сухо. Ночью будет от 14 до 19 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут от 27 до 32 градусов тепла.
URA-Inform
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