Стихийное бедствие в Черновцах: город затоплен (ВИДЕО)

Центр Черновцов оказался практически затопленным после сильного ливня, сообщает 8 июня портал УНИАН. Погода.

Кроме того, затоплены железнодорожные пути на городском вокзале, что парализовало движение поездов.

Ливень начался 7 июня в 19:00 и шел с разной интенсивностью всю ночь. За первые часы были затоплены центральные улиц города - Русская, Франко, Гагарина а также Центральная площадь. Автомобилисты оставляли свои машины с заглохшими двигателями посреди дороги и спасались от стихии пешком. Движение городского транспорта остановилось полностью. У входа в здание железнодорожного вокзала уровень воды достигал полуметра, вода залила зал ожидания, рельсы также скрылись под ливневыми потоками.





Мэрия города назвала происходящее стихийным бедствием. Городской голова выпустил видеообращение, в котором призвал горожан соблюдать осторожность. Он также отметил, что за 12 часов выпало больше 30 миллиметров осадков, что уже считается наводнением.





Синоптики обещают дождливую погоду практически по всей территории Украины в ближайшие дни.





На 8 июня Гидрометцентр обещает местами шквальные порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду.

