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Новости
Украина
8 июня 17, 16:18
Мошенники продают места в очереди на получение паспорта
мошенники
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Миграционная служба советует не покупать талоны на электронную очередь, так как все записи индивидуальные, и других людей по этим талонам не примут

В мае граждане оформили почти 340 тыс. заграничных и 85 тыс. ID-паспортов. Об этом говорится в сообщении Государственной миграционной службы Украины.

При этом в апреле было оформлено 216 тыс. загранпаспортов, а в мае 2016 года — 192 тыс.

На большой спрос повлияло как введение безвизового режима для Украины, так и приближение сезона отпусков. В результате у подразделений, где оформляют биометрические документы, образовались очереди.

При этом ГМС фиксирует попытки мошенничества с электронной очередью, которая сейчас работает в подразделениях Киева и в 8 областях.

"Ежедневно "отлавливаются" и блокируются десятки попыток автоматизированного получения мест в очереди для последующей перепродажи. В случае выявления таких случаев, записи в очереди аннулируются", — заявили в Миграционной службе.

Всего в 2017 году с использованием электронной очереди уже оформлено более 100 тыс. документов.

Миграционная служба напоминает, что электронная очередь предусматривает только индивидуальную запись, поэтому при любых обстоятельствах не следует покупать талоны или запись в электронной очереди, поскольку все записи, осуществленные третьими лицами, будут аннулированы до даты приема и оформить документ по этим записям не удастся.

Также ГМС советует гражданам, которые не планируют в ближайшее время выезжать за границу, подождать несколько недель и оформить документы в "значительно более комфортных условиях".

К тому же сейчас биометрические документы можно оформить не только в подразделениях миграционной службы и "Паспортных сервисах", но и еще в местных Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).
Delo
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