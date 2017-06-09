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Украина
8 июня 17, 22:54
Боевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения (фото)
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Боевики обстреляли из крупнокалиберной артиллерии поселок Сартана под Мариуполем Донецкой области.
Есть разрушения. 

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.

Согласно сообщению, обстрел начался в 18.05 и продолжался полчаса. Под огонь попали окраины поселка. Есть разрушения, повреждены сельскохозяйственную технику.

В полиции уточнили, что разрушено здание аграрного предприятия, повреждено 8 гражданских автомобилей, сельскохозяйственная техника, газовая труба. Информация о пострадавших не поступала.



По тревоге поднят личный состав Кальмиусского отделения полиции. Создано 8 следственно-оперативных групп, которые обследуют территорию и документируют разрушения.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) УК.

Ранее сегодня боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки, ранена женщина. 

Источник: liga.net
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