Боевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения (фото)

Есть разрушения.





Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.





Согласно сообщению, обстрел начался в 18.05 и продолжался полчаса. Под огонь попали окраины поселка. Есть разрушения, повреждены сельскохозяйственную технику.





В полиции уточнили, что разрушено здание аграрного предприятия, повреждено 8 гражданских автомобилей, сельскохозяйственная техника, газовая труба. Информация о пострадавших не поступала.













По тревоге поднят личный состав Кальмиусского отделения полиции. Создано 8 следственно-оперативных групп, которые обследуют территорию и документируют разрушения.













По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) УК.





Ранее сегодня боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки, ранена женщина.



