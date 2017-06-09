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8 июня 17, 23:06
НАБУ открыло производство против Кличко
Кличко
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Журналисты установили, что мэр Киева не указал в своей электронной декларации информацию о недвижимости в Гамбурге и Лос-Анджелесе
Детективы НАБУ зарегистрировали уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации (ст. 366-1 УК) мэром Киева Виталием Кличко. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ответ НАБУ общественной организации "Центр противодействия коррупции".

"Уголовное производство в отношении неуказанных в электронной декларации имений в Гамбурге и Лос-Анджелесе, которыми пользуется семья Кличко, НАБУ начало после обращения юристов "Центра противодействия коррупции", - сказано в сообщении.

Издание отмечает, что юристы организации обратились к НАБУ с заявлением о преступлении еще в декабре 2016 года, но тогда бюро перенаправило его в НАПК. "Центр противодействия коррупции" обжаловал бездействие НАБУ в суде. Судья Соломенского суда отказал в открытии производства, но уже Апелляционный суд Киева решение отменил и обязал НАБУ начать уголовное производство, сообщает издание.

Радио Свобода уточняет, что обращение активистов базируется на расследовании программы "Схемы", которое вышло в эфир в декабре прошлого года.

"Журналисты установили, что Виталий Кличко не указал в своей электронной декларации информацию о недвижимости в Гамбурге и Лос-Анджелесе, которой пользуется и где живет его семья", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщили в бюро, детективы НАБУ в настоящее время расследуют 333 уголовных производства. 

Источник: liga.net
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