НАБУ открыло производство против Кличко

Детективы НАБУ зарегистрировали уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации (ст. 366-1 УК) мэром Киева Виталием Кличко. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ответ НАБУ общественной организации "Центр противодействия коррупции".





"Уголовное производство в отношении неуказанных в электронной декларации имений в Гамбурге и Лос-Анджелесе, которыми пользуется семья Кличко, НАБУ начало после обращения юристов "Центра противодействия коррупции", - сказано в сообщении.





Издание отмечает, что юристы организации обратились к НАБУ с заявлением о преступлении еще в декабре 2016 года, но тогда бюро перенаправило его в НАПК. "Центр противодействия коррупции" обжаловал бездействие НАБУ в суде. Судья Соломенского суда отказал в открытии производства, но уже Апелляционный суд Киева решение отменил и обязал НАБУ начать уголовное производство, сообщает издание.





Радио Свобода уточняет, что обращение активистов базируется на расследовании программы "Схемы", которое вышло в эфир в декабре прошлого года.





"Журналисты установили, что Виталий Кличко не указал в своей электронной декларации информацию о недвижимости в Гамбурге и Лос-Анджелесе, которой пользуется и где живет его семья", - сказано в сообщении.





Как ранее сообщили в бюро, детективы НАБУ в настоящее время расследуют 333 уголовных производства.



