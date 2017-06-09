На Донбассе погиб один украинский военный, шестеро ранены

В результате боевых действий один военнослужащий ВС Украины погиб, еще шестеро получили ранения. Кроме того, в результате вражеского обстрела получили травмы семь украинских пограничников. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь н данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, вчера на приморском направлении противник использовал 120-мм минометы у Широкино и Водяного.

При этом в районе Сартаны боевики били из крупнокалиберной артиллерии, а из минометов обстрелял опорные пункты сил АТО в районе Марьинки и Красногоровки.

Во время одного из таких обстрелов под огонь боевиков также попали жилые кварталы Марьинки. В результате обстрела ранения получила 50-летняя женщина. Около семи часов вечера, используя мощные системы ствольной артиллерии, захватчики совершили мощный обстрел окрестностей Сартаны. Артиллерийские снаряды боевиков взорвались в жилом секторе, где располагается комендатура Государственной пограничной службы Украины. В результате обстрела повреждены здание, автомобили и другая техника подразделения. Семь пограничников получили травмы. Также, повреждено здание и техника местной агрофирмы, газопровод и газораспределительная станция, где возник пожар. Среди местных жителей пострадавших нет.

На донецком направлении боевики 19 раз применяли оружие против подразделений ВСУ. В течение дня противник бил по опорным пунктам в пригороде Авдеевки из минометов, гранатометов и стрелкового оружия различных калибров.

На луганском направлении ситуация относительно стабилизировалась, однако вражеские обстрелы не прекратились. Всего зафиксировано восемь таких случаев.

Напомним, в ночь на пятницу, 9 июня, боевики обстреляли село Каменка Ясиноватского района. В результате таких действий ранен подросток.