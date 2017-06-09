Потасовка с кулаками и яйцами на концерте Билык в Одессе

"Правый сектор" в Одессе требовал отмены концерта Билык в связи с ее выступлением в аннексированном Россией Крыму в 2015 году





Активисты пытались сорвать концерт певицы Ирины Билык в Одессе, сообщает "Интерфакс-Украина".





На выступление Билык в ресторане "Парк Лео" пытались прорваться активисты местного отделения "Правого сектора" во главе с Сергеем Стерненко, однако охрана клуба и правоохранители дали активистам отпор.





После этого они пытались забросать клуб яйцами, однако и эти действия полиция пресекла, пишет агентство.





В результате Стерненко и еще несколько человек были задержаны, однако вскоре их отпустили. Журналистам он сообщил, что в полиции его избили, и пообещал в ответ устроить акцию протеста под областным управлением Национальной полиции.





На своей странице в Facebook он написал, что "такого беспредела" он не видел давно.