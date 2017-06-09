Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.36
USD
26.15
RUB
0.46
EUR
29.21
USD
26.13
RUB
0.46
EUR
29.40
USD
26.17
RUB
0.47
Новости
Украина
9 июня 17, 10:45
Потасовка с кулаками и яйцами на концерте Билык в Одессе
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
"Правый сектор" в Одессе требовал отмены концерта Билык в связи с ее выступлением в аннексированном Россией Крыму в 2015 году
На выступление певицы Ирины Билык в ресторане "Парк Лео" пытались прорваться активисты местного отделения "Правого сектора" во главе с Сергеем Стерненко, однако правоохранители дали активистам отпор. 

Стерненко заявил, что в полиции его избили.

"Правый сектор" в Одессе требовал отмены концерта Билык в связи с ее выступлением в аннексированном Россией Крыму в 2015 году

Активисты пытались сорвать концерт певицы Ирины Билык в Одессе, сообщает "Интерфакс-Украина".

На выступление Билык в ресторане "Парк Лео" пытались прорваться активисты местного отделения "Правого сектора" во главе с Сергеем Стерненко, однако охрана клуба и правоохранители дали активистам отпор.

После этого они пытались забросать клуб яйцами, однако и эти действия полиция пресекла, пишет агентство.

В результате Стерненко и еще несколько человек были задержаны, однако вскоре их отпустили. Журналистам он сообщил, что в полиции его избили, и пообещал в ответ устроить акцию протеста под областным управлением Национальной полиции.

На своей странице в Facebook он написал, что "такого беспредела" он не видел давно.


Такого свавілля я не бачив давно. Всі йдемо завтра, 9 червня о 15:00 під облуправління МВС на Єврейській 12. Одеса.

P. S. Виглядаю і почуваюсь, м'яко кажучи, не дуже.
P. P. S. Пост стосується побиття мене і ще декількох людей сьогодні під час протесту по концерту Білик.

Вечером советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк заявил об отмене концерта певицы организаторами, а после его начала сообщил, что у полиции нет законных оснований препятствовать мероприятию.


Правоохоронці жодним чином не втручаються у концертну діяльність будь яких закладів чи розважальних програм в #Одеса та готові забезпечити охорону правопорядку, для цього достатньо і сил і можливостей

Але так само провоохоронні органи визнають невід'ємне право на протест чи демонстрацію своєї думки громадян, що обурюються публічною позицією відомих артистів

Це ж не органи поліції несуть відповідальність, що дехто з артистів, навіть вітчизняних, безвідповідально відвідували, у...


Источник: gordonua.com 
Кликните по изображению для просмотра
Ещё по теме:
Климкин непреклонен: Самойлова не въедет в Украину!
Упрек! Киев впустил Comedy Women, выступавших в Крыму
В Москве проходит фейковый митинг против террора
В Киеве возле офиса ОУН задержаны 24 человека
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Король Нидерландов подписал закон об Ассоциации Украины иЕС
noimageВозле АП стычка вкладчиков банка с полицией (ФОТО)
noimageНа Донбассе погиб один украинский военный, шестеро ранены
noimageНАБУ открыло производство против Кличко
noimageБоевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения (фото)
Лента новостей