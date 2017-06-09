Потасовка с кулаками и яйцами на концерте Билык в Одессе

"Правый сектор" в Одессе требовал отмены концерта Билык в связи с ее выступлением в аннексированном Россией Крыму в 2015 году
На выступление певицы Ирины Билык в ресторане "Парк Лео" пытались прорваться активисты местного отделения "Правого сектора" во главе с Сергеем Стерненко, однако правоохранители дали активистам отпор.
Стерненко заявил, что в полиции его избили.
"Правый сектор" в Одессе требовал отмены концерта Билык в связи с ее выступлением в аннексированном Россией Крыму в 2015 году
Активисты пытались сорвать концерт певицы Ирины Билык в Одессе, сообщает "Интерфакс-Украина".
На выступление Билык в ресторане "Парк Лео" пытались прорваться активисты местного отделения "Правого сектора" во главе с Сергеем Стерненко, однако охрана клуба и правоохранители дали активистам отпор.
После этого они пытались забросать клуб яйцами, однако и эти действия полиция пресекла, пишет агентство.
В результате Стерненко и еще несколько человек были задержаны, однако вскоре их отпустили. Журналистам он сообщил, что в полиции его избили, и пообещал в ответ устроить акцию протеста под областным управлением Национальной полиции.
На своей странице в Facebook он написал, что "такого беспредела" он не видел давно.
Такого свавілля я не бачив давно. Всі йдемо завтра, 9 червня о 15:00 під облуправління МВС на Єврейській 12. Одеса.
P. S. Виглядаю і почуваюсь, м'яко кажучи, не дуже. P. P. S. Пост стосується побиття мене і ще декількох людей сьогодні під час протесту по концерту Білик.
Вечером советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк заявил об отмене концерта певицы организаторами, а после его начала сообщил, что у полиции нет законных оснований препятствовать мероприятию.
Правоохоронці жодним чином не втручаються у концертну діяльність будь яких закладів чи розважальних програм в #Одеса та готові забезпечити охорону правопорядку, для цього достатньо і сил і можливостей
Але так само провоохоронні органи визнають невід'ємне право на протест чи демонстрацію своєї думки громадян, що обурюються публічною позицією відомих артистів
Це ж не органи поліції несуть відповідальність, що дехто з артистів, навіть вітчизняних, безвідповідально відвідували, у...