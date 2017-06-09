Возле АП стычка вкладчиков банка с полицией (ФОТО)

Возле Администрации президента на пересечении улиц Банковой и Институтской в Киеве собрались вкладчики банка "Михайловский". Они требуют встречи с президентом и пытаются оттеснить правоохранителей, передает корреспондент РБК-Украина.
Сообщается, что несколько десятков активистов пытаются отодвинуть в сторону Администрации президента Украины заборчики, установленные правоохранителями.
"Требуем встречи с президентом", - кричат активисты.
Отмечено, что люди хотят оттолкнуть правоохранителей, но те отодвигают толпу назад.
Напомним, ранее сообщалось, что суд признал ликвидацию банка Михайловский незаконной.