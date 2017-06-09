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Новости
Украина
9 июня 17, 12:15
Возле АП стычка вкладчиков банка с полицией (ФОТО)
вкладчики
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Вкладчики требуют встречи с президентом.

Возле Администрации президента на пересечении улиц Банковой и Институтской в Киеве собрались вкладчики банка "Михайловский". Они требуют встречи с президентом и пытаются оттеснить правоохранителей, передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что несколько десятков активистов пытаются отодвинуть в сторону Администрации президента Украины заборчики, установленные правоохранителями.

"Требуем встречи с президентом", - кричат активисты.


Отмечено, что люди хотят оттолкнуть правоохранителей, но те отодвигают толпу назад.

Напомним, ранее сообщалось, что суд признал ликвидацию банка Михайловский незаконной.

Экс-главу банка Михайловский арестовали
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Korrespondent
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