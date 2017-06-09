Король Нидерландов подписал закон об Ассоциации Украины иЕС

Король Нидерландов Виллем-Александр подписал закон, которым ратифицируется Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Харькове в пятницу, 9 июня.

По его словам, король Нидерландов подписал документ 1 июня, а 8 июня истек срок подачи возможной апелляции.





"Именно в эти часы идут завершающие процедуры по ратификации судьбоносного соглашения об ассоциации... И сегодня мы ждем публикации и формального решения Совета Евросоюза, которое завершит процесс ратификации", – сказал Порошенко.





Напомним, 30 мая Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) проголосовал за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.





Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что процесс ратификации Соглашения об ассоциации должен завершиться до начала саммита Украина-ЕС, который запланирован на июль.



