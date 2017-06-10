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Новости
Украина
10 июня 17, 14:51
В Киеве запустили "таймер безвиза" (ВИДЕО)
Порошенко
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В Киеве запустили таймер обратного отсчета до начала действия безвиза с ЕС
Безвиз вступит в силу в 00:00 11 июня

В Киеве запустили таймер обратного отсчета за 12 часов до начала действия безвизового режима с ЕС. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

Участие в мероприятии, которое происходило на площади перед Администрацией президента, приняли Петр Порошенко и глава представительства ЕС в Украине Хьюго Мингарелли.

"Двери Европейского Союза через 12 часов открываются для нашей большой 45-миллионной нации, для украинского народа", - сказал президент Украины.

Напомним, 26 апреля безвиз одобрили послы ЕС, 11 мая аналогичное решение поддержал Совет Евросоюза.

17 мая Соглашение о предоставлении Украине безвиза было торжественно подписано в Страсбурге. Участие в церемонии принял президент Петр Порошенко. Позже документ был опубликован в официальном вестнике ЕС.

Отмена виз касается всех стран шенгенской зоны, кроме Ирландии и Великобритании. Кроме того, украинцы смогут посещать четыре страны, не входящие в ЕС: Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.


Источник: 112.ua
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