В Киеве запустили "таймер безвиза" (ВИДЕО)

Безвиз вступит в силу в 00:00 11 июня





В Киеве запустили таймер обратного отсчета за 12 часов до начала действия безвизового режима с ЕС. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".





Участие в мероприятии, которое происходило на площади перед Администрацией президента, приняли Петр Порошенко и глава представительства ЕС в Украине Хьюго Мингарелли.





"Двери Европейского Союза через 12 часов открываются для нашей большой 45-миллионной нации, для украинского народа", - сказал президент Украины.





Напомним, 26 апреля безвиз одобрили послы ЕС, 11 мая аналогичное решение поддержал Совет Евросоюза.





17 мая Соглашение о предоставлении Украине безвиза было торжественно подписано в Страсбурге. Участие в церемонии принял президент Петр Порошенко. Позже документ был опубликован в официальном вестнике ЕС.





Отмена виз касается всех стран шенгенской зоны, кроме Ирландии и Великобритании. Кроме того, украинцы смогут посещать четыре страны, не входящие в ЕС: Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.







