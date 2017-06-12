Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.36
USD
26.15
RUB
0.46
EUR
29.17
USD
26.13
RUB
0.46
EUR
29.36
USD
26.16
RUB
0.46
Новости
Украина
11 июня 17, 21:36
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий
погода
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Киеве и области в ближайший час возможно резкое ухудшение погодных условий.

Тут пройдет гроза, во время которой порывы ветра могут достигать 15-20 метров за секунду.

Об этом со ссылкой на данные Украинского гидрометеоцентра сообщает в воскресенья, 11 июня, пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В месте с тем спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности, которые продлятся до 14 июня в нескольких областях Украины. По данным ГосЧС, пожарная опасность пятого класса будет преобладать в Николаевской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Луганской областях.

В связи с чем спасатели призывает граждан придерживаться правил, как пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях, так и поведении во время грозы и сильного ветра.

Напомним, ранее украинские синоптики предупреждали о грозовых дождях на юго-востоке Украины.
URA-Inform
Ещё по теме:
Тепла не будет до весны: синоптик спрогнозировал лютую зиму
Начало февраля принесет долгожданное потепление, - синоптик
На востоке Украины ожидаются сильные дожди
В Кишиневе ветер повалил тысячи деревьев - ВИДЕО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
На границе со странами ЕС завернули обратно 5 украинцев
noimageВ Евросоюз без виз попали уже 1300 украинцев (ВИДЕО)
noimageПо Херсонской области пронесся мощный смерч (видео)
noimage12 июня Wnet публично ответит на абсурдные обвинения
noimageВ Киеве запустили "таймер безвиза" (ВИДЕО)
Лента новостей