Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий

Тут пройдет гроза, во время которой порывы ветра могут достигать 15-20 метров за секунду.

Об этом со ссылкой на данные Украинского гидрометеоцентра сообщает в воскресенья, 11 июня, пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В месте с тем спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности, которые продлятся до 14 июня в нескольких областях Украины. По данным ГосЧС, пожарная опасность пятого класса будет преобладать в Николаевской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Луганской областях.

В связи с чем спасатели призывает граждан придерживаться правил, как пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях, так и поведении во время грозы и сильного ветра.

Напомним, ранее украинские синоптики предупреждали о грозовых дождях на юго-востоке Украины.