На границе со странами ЕС завернули обратно 5 украинцев

К трем часам дня воскресенья — первого дня безвизового режима с ЕС — 1,1 тысяча украинцев пересекли границу со странами ЕС и Шенгенской зоны в безвизовом режиме, то есть без виз в паспортах, сообщила Госпогранслужба. Понятно, что у всех этих людей были биометерические паспорта.

"Стоит отметить, что в целом сегодня границу пересекли почти 28 000 человек, из которых около 7000 — это граждане с биометрическими паспортами", — отмечается на сайте ведомства.

Отказали во въезде всего пяти украинцам по простейшим причинам нарушения правил пересечения границы ( информация на 15.00), сообщают в МИД.

Один из них предъявил пограничникам при въезде в Румынию загранпаспорт старого образца (не биометрический). По таким можно ездить только, если в там стоит виза. В данном случае у человека визы не было.

Не пропустили ребенка, который ехал с родителями. У него был обычный загранпаспорт и тоже без визы, хотя у родителей — биометрические.

Троих граждан развернули, так как им запрещен въезд в ЕС из-за превышения срока пребывания в предыдущих поездках. Один пытался въехать в Польшу, а двое — в Словакию.

По информации МИД, консулы Украины работают в круглосуточном режиме на всех наземных пунктах пропуска со странами ЕС, а также в аэропортах столиц и других городов стран ЕС.

Эксперты из Европейского агентства по приграничной и береговой охране FRONTEX, представляющие Чехию, Францию, Польшу, Нидерланды, Эстонию. Словакию, Италию, Словению и Литву, предоставляют консультативную поддержку сотрудникам Госпогранслужбы Украины в рамках либерализации визового режима на авиационных и автомобильных пунктах пропуска.

С сегодняшнего дня все граждане Украины при наличии биометрического паспорта могут посещать 30 стран Европы без виз и находиться там до 90 дней в течение 180 дней, а именно все страны-члены ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию.