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Новости
Украина
12 июня 17, 10:03
Пуэрто-Рико голосует за присоединение к США
Пуэрто-Рико
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В Пуэрто Рико большинство жителей одобрили обращение к Конгрессу относительно присоединения островного государства к США как 51-го штата.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, в голосовании приняли участие всего лишь 23% от всех избирателей.

При этом за полноценное вхождение в состав США высказались более 500 тыс. человек, за свободную ассоциацию или независимость – 7 600 человек, а за сохранение настоящего статуса Пуэрто-Рико – 6 700 человек.

Согласно словам губернатора Пуэрто-Рико Рикардо Росселло, присоединение Пуэрто-Рико к США в качестве 51-го штата позволит разрешить тяжелый экономический кризис этой страны.

Тем не менее Пуэрто-Рико вряд ли получит разрешение от Сената, во многом из-за позиции республиканцев, которые не хотят включения в страну еще одного штата, который, вероятно, поддержит демократов.

Напомним, береговая охрана Соединенных Штатов Америки обнаружила обломки самолета возле берегов Багамских островов.
URA-Inform
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