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Новости
Украина
12 июня 17, 10:09
Боевики из танков обстреляли Авдеевку (ВИДЕО, ФОТО)
Авдеевка
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В воскресенье, 11 июня, около шести часов вечера боевики вновь обстреляли город Авдеевка.

На этом раз противник стрелял из танков. Под огонь попали жилые кварталы населенного пункта.

Как сообщает пресс-служба штаба антитеррористической операции на своей страничке в Facebook, ссылаясь на данные украинской стороны в Специальном центре координации и контролю, в результате взрыва 125-мм снаряда повреждены три жилых дома по улице Островского.

Никто из местных жителей, к счастью, не пострадал. Тут также во всем квартале люди остались без света, поскольку повреждена электросеть.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за обстрелов противника в Авдеевке отсутствует газоснабжение.
URA-Inform
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