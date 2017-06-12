Wnet - изменники или патриоты?

1 июня 2017 на территории офиса компании сотрудниками СБУ Украины в течение 17 часов проводился обыск, в результате которого были изъяты маршрутизаторы, сервера и жесткие диски, обеспечивающие работу сети, более половины офисных ноутбуков. Общий финансовый ущерб оценивается в 3 000 000 грн. Отдельно изъято более 70 000 грн волонтерской помощи ВСУ. Созданы технологические проблемы. Пострадала деловая репутация компании.

Руководство компании считает подобные действия беспочвенными и необоснованными, несущими прямую угрозу стабильному предоставлению телекоммуникационных услуг клиентам компании - бизнесу, государственным структурам и органам власти, среди которых: cистема госзакупок ”Prozorro”, ряд посольств и международных организаций, Консультативная миссия ЕС в Украине, а также комплексная система видеонаблюдения столицы.

Версия СБУ: ТОВ “Дабл-Ю Нет Україна” имеет взаимосоединение сетей с ООО «КрымКом Юг» (оператор, находящийся в Крыму, зарегистрированный по законодательству РФ).

Факт: Договор на предоставление услуг между ТОВ “Дабл-Ю Нет Україна” и ТОВ «Кримком Україна» (украинский оператор, зарегистрированный в соответствии с Украинским законодательством в марте 2014 г., ЄДРПОУ 39155305; участник точек обмена трафиком UA-IX и DETEL-IX, работающих и в настоящий момент; участник ИнАУ; обслуживает клиентов в Украине; оборудование размещается по адресу: г. Киев, ул. Гайдара, 50) заключен в апреле 2016 года.

Версия СБУ: Компания “Дабл-Ю Нет Україна” обеспечивает транзит трафика по каналам передачи данных на территорию АР Крым.

Факт: Компания “Дабл-Ю Нет Україна” не ведет хозяйственную деятельность и не предоставляет телекоммуникационные услуги на территории АРК и никогда не имела собственных каналов в АРК. Более того, компания “Дабл-Ю Нет Україна” - Интернет-провайдер, а не оператор связи, эксплуатирующий сеть. Соответственно, не имеет соединений с чужими сетями, поэтому не может иметь взаимосоединения сетей с ООО «КрымКом Юг», что подтверждено результатами проверки соответствующими органами.

Версия СБУ: Компания “Дабл-Ю Нет Україна” предоставляет доступ к сети Интернет в Крыму.

Факт: Оборудование “Дабл-Ю Нет Україна” располагается по адресу: г.Киев, ул. Гайдара, 50. Оборудование компании «Кримком Україна» находится по этому же адресу, т.к. это самая крупная точка присутствия телеком-операторов и провайдеров в Украине. Точка демаркации между оборудованием компаний “Дабл-Ю Нет Україна” и «Кримком Україна», т.е. разделение ответственности между сетями операторов/провайдеров, находится в Украине, в Киеве, на ул. Гайдара, 50. Таким образом, все услуги по доступу к сети Интернет “Дабл-Ю Нет Україна” оказывает исключительно в правовом поле и в пределах территории Украины.

Факт: В декабре 2016-го сотрудники НКРЗИ, государственного контролирующего органа в сфере телекоммуникаций, провели плановую проверку ТОВ “Дабл-Ю Нет Україна”. Каких-либо нарушений в порядке маршрутизации трафика выявлено не было.

Версия СБУ: Финансирование посягательства на территориальную целостность и конституционный строй Украины (ч. 3 ст. 110_2 Криминального кодекса Украины), за 2 года “профинансировано” более 300 000 грн.

Факт: ТОВ «Кримком Україна» украинский оператор, с которым у компании “Дабл-Ю Нет Україна”, как и у других украинских операторов/провайдеров, действуют хозяйственные договора, по которым осуществляются взаиморасчеты за оказанные услуги. По таким же договорам “Дабл-Ю Нет Україна” и «Кримком Україна» ведут взаимные расчеты. За 2 года “Дабл-Ю Нет Україна” оплатила «Кримком Україна» порядка 300 000 грн. «Кримком Україна» оплатила “Дабл-Ю Нет Україна” за этот же период порядка 200 000 грн.

Факт: За последние 2 года наши компании перечислили в бюджеты всех уровней более 10 000 000 грн налогов и сборов.

Факт: За этот же период волонтерская помощь на нужды ВСУ, собранная из личных средств сотрудников компаний, составила около 1 000 000 грн.

Зачем и кто пытается уничтожить компанию, платящую налоги и помогающую ВСУ?

Факт: В наших компаниях работает более 200 высококвалифицированных специалистов в сфере IT и телекоммуникаций (более 500 человек вместе с семьями), которые являются интеллектуальным капиталом Украины. Давление, оказываемое как на компанию, так и на отрасль в целом, может привести к массовому оттоку зарубеж наиболее квалифицированных кадров. В результате наша страна может потерять именно тех людей, которые составляют ее золотой фонд.

Зачем это делается и кому это выгодно?

За прошедшую неделю мы обратились и провели ряд консультаций с международными организациями и нашими зарубежными партнерами, среди которых: Представительство Бизнес-омбудсмена в Украине, Посольство Великобритании в Украине, Посольство США в Украине, Офис по привлечению и поддержке инвестиций при Кабинете министров Украины. В результате мы получили поддержку и заверения об оказании помощи в рамках полномочий этих организаций.

В заключении

Любой бизнес ведет общение с государством на разных уровнях: фискальном, правовом и по линии безопасности. Такое общение не всегда проходит гладко. На протяжении практически 20 лет работы компании на рынке нам удавалось всегда находить способы законного взаимодействия с любыми государственными органами Украины. Но существуют священные понятия, которыми мы не торгуем: честь, совесть и патриотизм. Почему из компании патриотов пытаются сделать изменников Родины? Кому и зачем это нужно? С какой целью формируют образ внутреннего врага, когда у страны внешних врагов предостаточно?

Сегодня, 12 июня 2017 года, в информ-агентстве УНИАН коротко и по делу Президент Wnet Алексей Клещевников, коммерческий директор Сергей Ганичев и юрисконсульт Алексей Ильющенков провели пресс-конференцию по следам последних событий.



Видео пресс-конференции можно посмотреть здесь

Краткая справка о собственнике и о компании:

Алексей Валентинович Клещевников. Родился в 1974 году, в Киеве. В 1991 году окончил одну из лучших школ Украины - физико-математический лицей № 145. В 1997-м окончил КПИ с Красным дипломом. С 1993 года работал в украинских и зарубежных компаниях. В 1998 году основал свою первую компанию, а в 1999 году создал компанию Wnet, полностью сосредоточившись на телекоммуникационном бизнес-направлении. Женат, отец троих детей.

Wnet - вертикально интегрированный холдинг, созданный в 1999 году, и за время своего развития занявший прочное место среди лидеров на телекоммуникационном рынке Украины. Wnet предоставляет спектр услуг для крупных корпоративных клиентов, государственных структур, провайдеров и операторов телекоммуникаций, малого и среднего бизнеса. Wnet - национальный IP-оператор, который успешно сотрудничает с ведущими европейскими компаниями. Wnet имеет транспортную сеть национального масштаба, протяженностью более 2500 км и охватывающую более 40 городов Украины, расположен в 9 региональных офисах и штаб-квартирой в Киеве, имеет 2 собственных Дата-центра уровней TierII и TierIII. Сеть Wnet™ связана с крупнейшими точками обмена трафиком Европы и России независимыми каналами Nх10G. Суммарная пропускная способность стыков с сетями ведущих операторов превышает 100 Гбит/с. Высокопрофессиональный сервис Wnet – это мониторинг и техническая поддержка сети и клиентов 24/7/365, SLA европейского уровня.