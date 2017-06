В Европу и обратно за один день: Как работает безвиз?

Вчера начал работать безвизовый режим с Евросоюзом. И в первые два дня его опробовали 2 302 украинца, въехав без виз в Польшу, Бельгию, Италию, Германию, Испанию, Португалию, Грецию и другие страны.

Я же на день слетала в литовскую столицу Вильнюс, где три с половиной года назад беглый президент Виктор Янукович "передумал" подписывать соглашение с Европой, дабы вкусить то, к чему Украина шла около 10 лет.

Для поездки в Литву, очевидно, понадобились билеты в обе стороны, которые можно было приобрести даже за несколько дней до вылета. Еще одно безоговорочное условие, о котором все давно в курсе, — это биометрический паспорт. Его я, благо, сделала еще в мае 2016 года, потому не пришлось выстаивать очередь в полдня.

Также оформила международную медицинскую страховку на три дня пребывания за границей, заплатив 60 грн и потратив меньше получаса за несколько дней до вылета. Правда, ни украинские, ни литовские таможенники ее показывать не просили, ведь это не обязательное требование при безвизовом режиме. Но все же украинцам, которые едут заграницу, ее делать советуют. Она недорогая, можно оформить даже онлайн практически в любой страховой компании, но она может выручить, если вдруг вам за границей понадобиться медицинская помощь.

Кроме того, за день до вылета, в субботу, я позвонила в контакт-центр своего банка, беспроблемно предупредив, что в ближайшие несколько дней буду за границей и намерена пользоваться своей платежной картой. Ведь банк может блокировать карту, если увидит операцию из нетипичных для клиента локаций.

Самолет в Вильнюс авиакомпании МАУ отправлялся в 11:45 11 июня, и в 13:00 мы были уже в вильнюсском аэропорту.

Паспортный контроль прошли без единой проблемы — всех пассажиров нашего самолета впустили в страну, попросив показать лишь паспорт и билеты. На мой вопрос, почему не спрашивают о финансовом обеспечении, таможенник, улыбаясь, ответил: "Вы же на один день, больше никаких документов не нужно, хорошего пребывания у нас в гостях".

Проблем у украинцев не возникло, в частности, потому, что в Литве все знали о специальном рейсе в день начала безвиза и устроили радушный прием. Мы прибыли и прошли контроль в специальном терминале, где, кроме нас, не было других приезжающих. Потому-то ждать очереди не пришлось вовсе. Украинский посол в Литве Владимир Яценковский, представитель Еврокомиссии в Литве Арнольдас Пранцкявичюс, замминистра иностранных дел Дарюс Скусявичюс нас встретили со словами: "Welcome home, finally you are at home!" А хор литовских дипломатов — с песней на украинском языке.

За следующие четыре часа мы прошли практически семь километров, гуляя по старейшему району Вильнюса. Удалось увидеть многое: архитектуру в стиле барокко, единственные уцелевшие оборонные ворота столицы Литвы, городскую ратушу в стиле классицизма, единственный православный монастырь в стране, несколько костелов в готическом стиле, а также посетить уютный район художников и деятелей искусства Ужупис, который шутливо называют автономной республикой со своим президентом, радой министров и флагом.

Обратный путь был еще более легким. Паспорт нужно было показать лишь трижды, да и летели в Киев всего один час. Правда, в этот раз мы проходили контроль уже не в специальном, а в обычном терминале, потому были небольшие "пробки" перед металлоискателем.