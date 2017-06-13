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Новости
Украина
13 июня 17, 14:51
На Хмельнитчине пенсионер бросил гранату в людей
взрыв
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На Хмельнитчине полицейские задержали пенсионера, который бросил гранату в группу людей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

В сообщении говорится, что покушение на жизни людей произошло в результате конфликта на почве раздела имущества. Отмечается, что в разгар перепалки между группой мужчин 65-летний пенсионер подорвал боевую гранату "РГД-5". Большинству присутствующих удалось спрятаться. Однако один из мужчин, 46-летний хмельничанин, получил осколочные ранения спины и ноги. Раны мужчины обработали врачи и отпустили пострадавшего на амбулаторное лечение.

В данный момент злоумышленник задержан. Против него возбуждено уголовное производство по ст.ст. 115, 263 УК Украины.

Ранее сообщалось, что на железнодорожной станции Мюнхена произошла стрельба. Есть пострадавшие. 
URA-Inform
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