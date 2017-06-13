На Донбассе стартовала летняя военная компания. В последние дни количество обстрелов и жертв на фронте резко увеличилось. Бои ведутся на Луганском направлении и в Авдеевке. По последним данным пострадал от боев и Донецк.

Вместе с тем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны заявил, что пора завершить АТО на Донбассе и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с Россией.

Материал Корреспондент.net о том, что сейчас происходит на Донбассе.

Наступление в Луганской области

Интенсивные бои велись в районе села Желобок в Славяносербском районе Луганской области.

По данным пресс-центра АТО украинские военные в районе Крымского "на провокации не поддаются, огонь в ответ не открывают, продолжают удерживать позиции вдоль линии разграничения и готовы к быстрым изменениям обстановки".

Сепаратисты же заявляют, что украинская армия начала масштабное наступление на их позиции в районе села Желобок.

По минским договоренностям это село должно принадлежать Украине.

В открытых источниках есть фото амуниции ВСУ из Жолобка. Кроме того, сепаратисты передавали одного павшего нашей стороне на нейтральной полосе, то есть он погиб на линии боестолкновений или за ней. Ценность продвижения в районе Жолобка не в столько в физическом контроле поселка, сколько в возможности поражать огнем близлежащую трассу.

ВСУ продолжают реализовывать свою тактику — создавать для Л/ДНР проблемы в болевых для боевиков точках, спорных по Минску, обрезать снабжение, изолировать передовые опорные пункты, не давать навязывать инициативу.

Обстрелы Авдеевки

Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский объявил в Авдеевке чрезвычайное положение техногенного характера.

«Город уже шестой день без газа — с тех пор как боевики в очередной раз повредили старый газопровод» — сообщил Жебривский.

Также он объявил о начале строительства нового газопровода в Авдеевку, чтобы избавиться от перебоев с газоснабжением в результате обстрелов

Стоимость строительства нового газопровода оценивается в 59 миллионов гривен.

ДонОВГА планирует частично профинансировать строительные работы за счет компании «Метинвест», так как газ будет поступать и на Авдеевский коксохимический завод, который входит в группу компаний.

Замена для АТО

Украине нужно завершить АТО на Донбассе и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с Россией, заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в интервью Интерфакс - Украина.

"Военные действия продолжаются на востоке нашей страны уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО. В то же время нужно отметить, что антитеррористическая операция выполнила очень много важных задач. Именно в рамках АТО мы остановили агрессора, смогли провести президентские, парламентские и местные выборы, а также освободили значительную часть оккупированной территории Украины... В то же время, пришло время перейти к новому формату защиты страны", – сказал Турчинов.

По его словам, действующее украинское законодательство предусматривает два основных случая, при которых разрешено боевое применение Вооруженных сил – это объявление войны и антитеррористической операции.

"Несмотря на распространенное мнение, согласно нашему законодательству, введение военного положения предполагает лишь наличие особенного правового режима в стране, или в отдельных регионах, и не предоставляет автоматического права на использование ВСУ и других воинских формирований", – пояснил секретарь СНБО, добавив, что законодательство формировалось на основе представлений ХХ столетия о классической войне и не учитывает необходимости противостоять гибридной агрессии, которую ведет Россия против Украины.

В связи с этим, по словам Турчинова, пришло время определить новый формат, который позволит эффективно защитить Украину от гибридных методов войны, применяющихся Россией.

"Пришло время не просто признать оккупированными некоторые регионы Донецкой и Луганской областей, но четко, на законодательном уровне определить основы государственной политики по их освобождению. Необходима эффективная технология защиты страны, а для этого законодательно нужно предоставить президенту право применять ВСУ и другие военные формирования против гибридной агрессии со стороны РФ", – подчеркнул секретарь СНБО.

Он также отметил, что нужно создать постоянно действующий в зоне противостояния Оперативный штаб с широкими полномочиями, для комплексного управления ВСУ, всеми силовыми структурами, а также военно-гражданскими администрациями.

Турчинов считает, что такой подход "только усилит фундамент Минских соглашений, поскольку их реализация невозможна без решения вопросов безопасности и без освобождения оккупированной украинской территории".

"Это очень серьезный вопрос, требующий обсуждения в профессиональной экспертной среде. Уточненный законопроект "О восстановлении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей" будет представлен президенту, после чего, надеюсь, он оперативно будет внесен в Верховную Раду", – резюмировал секретарь СНБО.